Игорь Доброван возглавил «Прозорро.Продажи»

Сергей Бут, который возглавлял АО «Прозорро.Продажи» последние 3,5 года, завершил работу в компании 9 июня.

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Во вторник, 9 июня, Наблюдательный совет АО «Прозорро.Продажи» по результатам открытого конкурса назначил нового председателя правления — Игоря Добрована. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«Конкурс проведен в открытом конкурентном формате в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления и с соблюдением требований законодательства. Отбор проходил под наблюдением Наблюдательного совета, координировался Комитетом по вопросам назначений и определения вознаграждения и сопровождался независимым консультантом по подбору руководителей — международной компанией Amrop. Такой подход обеспечил открытость, конкурентность и прозрачность процесса на каждом этапе», — заявили в ведомстве.

«Конкурс был по-настоящему открытым и конкурентным. Решение — результат тщательной процедуры по лучшим практикам корпоративного управления с привлечением независимого консультанта. Мы уверены, что новый руководитель обеспечит и стабильность, и дальнейшее развитие компании», — прокомментировал назначение председатель Наблюдательного совета АО «Прозорро.Продажи» Илья Михайлов.

Передача дел будет происходить в плановом режиме. Компания продолжает бесперебойную работу, сохраняя стабильность для пользователей, партнеров и команды, а также неизменную приверженность своей миссии.

Сергей Бут, который возглавлял АО «Прозорро.Продажи» последние 3,5 года, завершил работу в компании 9 июня.

Что известно об Игоре Доброване

Игорь Доброван — управленец с более чем 15-летним опытом работы в государственном и частном секторах на стыке финансов, технологий и регулируемых рынков. Наиболее релевантным опытом является руководство SMIDA (Агентством по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины), государственной институцией под надзором регулятора, где он провел комплексную трансформацию организации: обновил бизнес-модель, реализовал цифровизацию и отраслевые ИТ-решения.

Ранее занимал должности финансового и генерального директора в крупном медиахолдинге. Также имеет опыт операционного руководства в NeSPat, где отвечал за выход на международные рынки и внедрение международных стандартов (ISO 27001, 9001, GDPR).

Сочетание опыта в государственном секторе, цифровых трансформациях и построении инфраструктурных и отчетных систем делает его профиль особенно соответствующим задачам нового этапа развития «Прозорро.Продажи». Имеет степень MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.

Напомним, «Прозорро.Продажи» — акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. АО «Прозорро.Продажи» обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по аренде и продаже публичных активов.

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