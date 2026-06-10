Бизнес с белой репутацией с 2027 года получит новые таможенные правила от правительства

Честные компании с безупречной репутацией смогут получить скидки по гарантиям до 50% или полностью освободиться от уплаты залогов.

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Во исполнение требований для вступления в ЕС и Национальной стратегии доходов до 2030 года, Украина планирует полностью изменить таможенную политику. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», речь идет о новом правительственном проекте Таможенного Кодекса № 15295, который должен превратить таможню в сервисно-правоохранительный орган европейского типа. С 1 декабря 2027 года каждый украинский предприниматель начнет работать по правилам, идентичным немецким или польским.

В этой статье «Судебно-юридическая газета» расскажет о практических изменениях для предпринимателей: статусе АЭО, обновленной системе таможенных гарантий, льготах для честного бизнеса и европейских стандартах защиты прав инвесторов.

Упрощения для Авторизованных экономических операторов

Статус Авторизованного экономического оператора (АЭО) становится одним из главных инструментов для ускорения прохождения таможенных процедур и пересечения границы.

Система предусматривает два вида авторизации:

АЭО-С , предоставляющий право на использование упрощений таможенных процедур,

, предоставляющий право на использование упрощений таможенных процедур, АЭО-Б, которая подтверждает соответствие предприятия требованиям безопасности и надежности.

Компании, получившие статус АЭО, могут рассчитывать на ряд преимуществ при таможенном оформлении. В частности, речь идет о сокращении объемов физического и документального контроля, первоочередном выполнении таможенных формальностей, а также возможности заблаговременно получать информацию о запланированном таможенном досмотре еще до прибытия товара в пункт пропуска.

Ожидается, что дальнейшее развитие института АЭО будет способствовать ускорению международной торговли, снижению административной нагрузки на бизнес и приближению украинских таможенных процедур к европейским стандартам.

Система таможенных гарантий

Проект Кодекса предусматривает, что предоставление гарантии является обязательным при ввозе товаров на таможенную территорию Украины или их транзитном перемещении. Гарантия должна покрывать сумму таможенных платежей, подлежащих уплате.

Индивидуальная гарантия обеспечивает таможенный долг, возникающий по одной операции, таможенной декларации или процедуре.

Общая гарантия позволяет покрывать сумму таможенных платежей по двум или более операциям либо декларациям. Для ее использования необходимо получить соответствующую авторизацию от центрального таможенного органа.

Формы предоставления гарантии:

Денежный залог: внесение средств на специальные счета таможенных органов (проценты на залог не начисляются). Обязательство гаранта: документ, выданный банком, страховщиком или финансовой компанией, которая имеет статус гаранта и внесена в соответствующий реестр. Гарантии на условиях международных конвенций (МДП, Стамбульская конвенция). Специальные авторизации на использование общей гарантии с уменьшенным уровнем обеспечения.

Льготы для «надежных компаний»

Интересным нововведением является система дифференцированного подхода к надежным предприятиям. В зависимости от уровня соблюдения критериев добропорядочности, бизнес может получить право на существенное снижение суммы, которую необходимо физически обеспечивать (референтной суммы).

Уменьшение до 50% предоставляется компаниям, которые соответствуют стандартам бухгалтерского учета, системы внутреннего контроля и финансовой устойчивости.

Уменьшение до 30% требует дополнительных подтверждений прозрачности операций и отсутствия нарушений.

Полное освобождение от гарантии (0% обеспечения): наивысшая степень доверия. Предоставляется компаниям, которые имеют безупречную репутацию, высокую финансовую стабильность и предоставляют таможне полный доступ к своей бухгалтерской и логистической отчетности.

Таможенные органы обязаны осуществлять постоянный мониторинг референтной суммы через электронную систему управления гарантиями для предотвращения превышения лимитов.

Право быть услышанным

Проект нового Таможенного кодекса внедряет для украинского бизнеса один из базовых европейских стандартов административного права — «право быть услышанным» (Right to be heard).

Согласно новым правилам, таможенный орган не сможет принимать решения, которые могут негативно повлиять на права или интересы предприятия, без предварительного информирования такого субъекта. Речь идет, в частности, о случаях доначисления таможенных платежей, отказа в предоставлении авторизаций или других решений, которые могут иметь финансовые или операционные последствия для бизнеса.

Перед принятием окончательного решения таможня будет обязана уведомить предпринимателя о своих намерениях и предоставить возможность высказать собственную позицию. Для этого бизнес получит 30 дней на подачу объяснений, возражений и дополнительных доказательств.

Только после рассмотрения аргументов и документов, предоставленных субъектом хозяйствования, таможенный орган сможет принять окончательное решение по делу.

В то же время проект предусматривает ряд исключений из этого правила. «Право быть услышанным» не будет применяться в случаях, когда промедление может создать угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью людей или помешать проведению расследований, связанных с контрабандой и другими таможенными правонарушениями.

Предсказуемость для бизнеса

Внедряется институт обязывающей информации (Binding Information), что важно для финансового планирования.

Бизнес может получить официальное решение касательно тарифной классификации (ЗТИ) или происхождения товаров (ЗИП), которое будет обязательным для всех таможенных органов в течение 1095 дней.

Система учета таких решений позволит избежать ситуаций, когда разные таможни классифицируют один и тот же товар по разным кодам.

Законопроект № 15295 изменяет принципы взаимоотношений между государством и предпринимателями, превращая таможню из карательного фискального инструмента в предполагаемого сервисного партнера по стандартам ЕС. Главная ценность реформы для бизнеса заключается в внедрении экономических стимулов: чем прозрачнее работает компания, тем больше таможенных упрощений, льгот по гарантиям и цифровым.

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