Украина переходит на европейские таможенные правила: когда перестанут действовать старые разрешения и что будет с Duty Free

У бизнеса и государства есть около полутора лет на адаптацию к новому Таможенному кодексу, при этом часть норм будет действовать временно — только до момента вступления в ЕС.

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Во исполнение требований к Украине как государству-кандидату на вступление в ЕС и Национальной стратегии доходов до 2030 года, Правительством разработана принципиально новая редакция Таможенного кодекса Украины. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», речь идет о новом правительственном проекте № 15295, который должен изменить всю систему таможенного регулирования.

Масштаб изменений настолько глобален, что он затронет абсолютно все процессы — от ежедневного оформления деклараций до прохождения антикоррупционных проверок самими таможенниками. Реформа требует полной ревизии подзаконной базы и технической перестройки систем.

«Судебно-юридическая газета» начинает детальный разбор правительственного проекта. В новом цикле материалов мы проанализируем реформу в трех ключевых разрезах: общие правила и сроки, как и когда состоится переход на европейскую модель, новые инструменты для бизнеса и реформа таможни изнутри.

Когда и сколько будет действовать новый Кодекс?

Новый кодекс — это шаг к полной имплементации acquis ЕС, которая превращает таможню в сервисно-правоохранительный орган европейского типа. С 1 декабря 2027 года каждый украинский предприниматель начнет работать по правилам, идентичным немецким или польским.

Согласно Заключительным положениям, новая редакция Таможенного кодекса вступает в силу с 1 декабря 2027 года. То есть, Государственная таможенная служба и украинский бизнес имеют переходный период около полутора лет для технической и юридической адаптации.

Что касается продолжительности действия, то Кодекс рассчитан на бессрочное применение. Однако Раздел XVI содержит ряд норм, которые действуют временно — до момента обретения Украиной полноправного членства в ЕС, например, специфические освобождения от пошлины для инвестиционных проектов или оборонных нужд.

Принятие этого закона автоматически означает утрату силы Таможенным кодексом 2012 года и полную ревизию подзаконной базы. Кабинет Министров обязан до 1 декабря 2027 года разработать изменения в Налоговый кодекс и принять десятки новых постановлений для реализации норм Кодекса.

Что касается авторизаций, например, АЭО, которые действуют бессрочно, то они остаются в силе, а те, которые имеют конкретный срок, действуют до его завершения.

Однако, разрешения на эксплуатацию магазинов беспошлинной торговли и свободных таможенных зон старого образца аннулируются.

Переходные нормы

Проект новой редакции Таможенного кодекса Украины содержит Раздел XVI «Переходные положения», где закреплен ряд норм, действующих временно — до момента обретения Украиной статуса членства в Европейском Союзе.

До вступления в ЕС при ввозе или вывозе товаров от пошлины освобождаются:

Товары оборонного назначения , а именно порох, взрывчатка, средства радиоэлектронной разведки, бронированные автомобили, дроны (БПЛА) и части к ним, парашюты, военные корабли и оптические приборы для военных целей.

, а именно порох, взрывчатка, средства радиоэлектронной разведки, бронированные автомобили, дроны (БПЛА) и части к ним, парашюты, военные корабли и оптические приборы для военных целей. Гуманитарная и техническая помощь , то есть товары, ввезенные в рамках международных проектов или признанные гуманитарной помощью, а также товары для Красного Креста.

, то есть товары, ввезенные в рамках международных проектов или признанные гуманитарной помощью, а также товары для Красного Креста. Оборудование для модернизации Бортнической станции аэрации (в рамках японского проекта) и новое оборудование для участников индустриальных парков (при условии собственного использования в течение 5 лет).

(в рамках японского проекта) и новое оборудование для участников индустриальных парков (при условии собственного использования в течение 5 лет). Товары для значительных инвестиционных проектов (до 2035 года), оборудование для производства транспортных средств (до 2031 года) и товары для восстановления энергетики (до 2029 года).

(до 2035 года), оборудование для производства транспортных средств (до 2031 года) и товары для восстановления энергетики (до 2029 года). Фармацевтическая продукция и реактивы, не производящиеся в Украине; научные приборы и образцы для государственных учреждений и ВУЗов.

Также до обретения членства в ЕС при экспорте товаров, на которые установлена вывозная пошлина, стоимость определяется на уровне не ниже котировок на международных биржах. Если товар не торгуется на биржах — на основе цен на компоненты или внутренних цен.

Разрешается перемещение товаров из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, через территории третьих стран (кроме РФ/Беларуси) с сохранением преференциального статуса, если товары находились под таможенным надзором страны транзита.

Также действуют особые требования к декларированию сельскохозяйственных товаров (рожь, овес, соя и т.д.), включающие обязательную регистрацию налоговой накладной и соответствие минимальным экспортным ценам.

Что касается почтовых и экспресс-отправлений, то товары стоимостью от 150 до 1000 евро облагаются ввозной пошлиной по ставке 10%. Для подарков от одного физлица другому лимит составляет 45 евро, сверх которого (до 1000 евро) также уплачивается 10% пошлины.

Почтовые операторы и экспресс-перевозчики могут использовать реестры вместо стандартных деклараций для товаров стоимостью до 1000 евро.

Ключевые изменения

Структура проекта полностью отличается от текущей. Разделы I–IX проекта полностью воспроизводят структуру Таможенного кодекса ЕС (Регламент № 952/2013). Это обеспечивает унификацию терминологии и процедур, что важно для будущей интеграции Украины в Таможенный союз ЕС.

Статья 6 закрепляет, что весь обмен информацией, декларации, заявления, решения, между таможней и бизнесом должен осуществляться исключительно с использованием средств электронной обработки данных. Использование бумажных носителей допускается только в виде исключения — в случае технических сбоев или в специфических случаях, определенных Правительством.

До 31 декабря 2029 года установлен переходный период для полного внедрения всех электронных систем. Взаимодействие с другими контролирующими органами (one-stop-shop) будет происходить через веб-портал «Единое окно для международной торговли», что исключает необходимость дублирования документов.

Вместо сугубо фискальной роли, задачей таможенных органов станет надзор за международной торговлей с целью содействия добросовестному бизнесу и обеспечения безопасности цепочек поставок. Главным принципом должно быть поддержание баланса между таможенным контролем и упрощением законной торговли.

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