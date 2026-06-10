Ігор Доброван очолив «Прозорро Продажі»

Сергій Бут, який очолював АТ «Прозорро.Продажі» останні 3,5 роки, завершив роботу в компанії 9 червня.

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У вівторок, 9 червня, Наглядова рада АТ «Прозорро.Продажі» за результатами відкритого конкурсу призначила нового голову правління — Ігоря Добрована. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Конкурс проведено у відкритому конкурентному форматі відповідно до кращих практик корпоративного управління та з дотриманням вимог законодавства. Відбір відбувався під наглядом Наглядової ради, координувався Комітетом з питань призначень та визначення винагороди й супроводжувався незалежним консультантом з виконавчого пошуку — міжнародною компанією Amrop. Такий підхід забезпечив відкритість, конкурентність і прозорість процесу на кожному етапі», - заявили у відомстві.

«Конкурс був по-справжньому відкритим і конкурентним. Рішення — результат ретельної процедури за найкращими практиками корпоративного управління із залученням незалежного консультанта. Ми впевнені, що новий керівник забезпечить і стабільність, і подальший розвиток компанії», — прокоментував призначення голова Наглядової ради АТ «Прозорро.Продажі» Ілля Михайлов.

Передача справ відбуватиметься в плановому режимі. Компанія продовжує безперебійну роботу, зберігаючи стабільність для користувачів, партнерів і команди та незмінну відданість своїй місії.

Сергій Бут, який очолював АТ «Прозорро.Продажі» останні 3,5 роки, завершив роботу в компанії 9 червня.

Що відомо про Ігоря Добрована

Ігор Доброван — управлінець із понад 15-річним досвідом у державному та приватному секторах на перетині фінансів, технологій і регульованих ринків. Найбільш релевантний досвід — керівництво SMIDA (Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України), державною інституцією під наглядом регулятора, де він провів комплексну трансформацію організації: оновив бізнес-модель, реалізував цифровізацію та галузеві ІТ-рішення. Раніше обіймав посади фінансового та генерального директора у великому медіахолдингу. Має також досвід операційного керівництва в NeSPat, де відповідав за вихід на міжнародні ринки та впровадження міжнародних стандартів (ISO 27001, 9001, GDPR). Поєднання досвіду в державному секторі, цифрових трансформаціях і побудові інфраструктурних та звітних систем робить його профіль особливо відповідним завданням нового етапу розвитку «Прозорро.Продажі». Має ступінь MBA Києво-Могилянської бізнес-школи.

Нагадаємо, Прозорро.Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. АТ «Прозорро.Продажі» забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі здачі в оренду та продажу публічних активів.

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