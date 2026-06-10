Українцям дозволили не платити податок з онлайн-доходів до 2 тисяч євро

Онлайн-доходи до 2 000 євро не оподатковуватимуть.

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Парламент підтримав автоматичний обмін даними про доходи з цифрових платформ. Йдеться про законопроєкт 15111-д. Тепер сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Також алкоголь онлайн продадуть тільки через «Дію». Окрім того, документом передбачили також і зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для громадян, які офіційно здають нерухомість в оренду.

Адміністрування доходів, які люди отримують від цифрових платформ

Документ запроваджує спрощене та більш прозоре адміністрування доходів громадян, які працюють через онлайн-сервіси — зокрема таксистів, кур’єрів і продавців товарів через маркетплейси.

Передбачається, що адміністрування податків здійснюватимуть самі цифрові платформи.

Згідно з ухваленим рішенням, податкова ставка для таких доходів знижена з 23% до 10%.

Окремо закон передбачає податкову пільгу для громадян, які продають товари через цифрові платформи: дохід у межах 2 тисяч євро на рік не підлягатиме оподаткуванню.

Закон пов’язують із виконанням зобов’язань перед міжнародними партнерами та вимогами МВФ і ЄС.

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