Вінницький окружний адміністративний суд відмовив у виключенні чоловіка з військового обліку, зазначивши, що для цього необхідний чинний висновок ВЛК про непридатність до військової служби.

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Вінницький окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу за позовом громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та іншого відповідача щодо визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку. За результатами розгляду справи суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову.

Обставини справи

Позивач стверджував, що ще 26 червня 2000 року пройшов медичний огляд лікарською комісією, за результатами якого був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідні записи, за його словами, були внесені до військово-облікового документа.

Після отримання відомостей з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів він встановив, що інформація про його виключення з військового обліку в реєстрі відсутня, а сам він має статус військовозобов’язаного та перебуває на військовому обліку.

У зв’язку з цим позивач звернувся до територіального центру комплектування із заявою про внесення до реєстру відомостей щодо непридатності до військової служби та виключення з військового обліку. У відповідь йому повідомили, що він перебуває на військовому обліку та запропонували з’явитися для уточнення персональних даних. Після повторного звернення через представника зміни до реєстру внесені не були, що і стало підставою для звернення до суду.

Водночас відповідач заперечував проти задоволення позову та зазначав, що у нього відсутні документи, які підтверджують проходження позивачем медичного огляду та визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Крім того, відповідач звертав увагу на записи у військово-обліковому документі, згідно з якими у 2006 році позивач був саме знятий з військового обліку, а не виключений з нього.

Позиція суду

Дослідивши матеріали справи № 120/15308/25, суд встановив, що на момент виникнення спірних правовідносин позивач перебував на військовому обліку та мав статус військовозобов’язаного.

Суд проаналізував записи у військово-облікових документах позивача та встановив, що після первинного взяття на військовий облік у 2000 році він змінював місце обліку, а 21 червня 2006 року був знятий з військового обліку на підставі абзацу четвертого пункту 2 частини п’ятої статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» у редакції, чинній на той момент.

На переконання суду, матеріали справи підтверджують саме факт зняття позивача з військового обліку, а не його виключення з нього.

Суд наголосив, що законодавство чітко розмежовує поняття «зняття з військового обліку» та «виключення з військового обліку». При знятті з військового обліку особа не втрачає статус військовозобов’язаного, а закон прямо передбачає можливість її повторного взяття на військовий облік. Натомість виключення з військового обліку має інші правові наслідки та застосовується за наявності передбачених законом підстав.

Суд також зазначив, що на момент звернення позивача із заявою про виключення з військового обліку частина шоста статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачала виключення з військового обліку лише у випадках смерті особи, припинення громадянства України, визнання непридатною до військової служби або досягнення граничного віку перебування в запасі.

При цьому матеріали справи не містили висновку військово-лікарської комісії про повну непридатність позивача до військової служби за станом здоров’я в умовах воєнного стану.

Окремо суд звернув увагу, що чинне законодавство не передбачає такої підстави для зняття з військового обліку, як визнання особи обмежено придатною до військової служби. Також суд зазначив, що у 2015 році Міністерство оборони внесло зміни до нормативних актів щодо військового обліку, якими було скасовано положення про зняття з військового обліку осіб, визнаних військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час.

На думку суду, якщо позивач вважає себе непридатним до військової служби за станом здоров’я, він не позбавлений права отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Лише за результатами такого медичного огляду та у разі встановлення непридатності до військової служби у територіального центру комплектування може виникнути обов’язок щодо виключення особи з військового обліку.

Висновки суду

Вінницький окружний адміністративний суд дійшов висновку, що відповідачі не були зобов’язані вносити до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про непридатність позивача до військової служби та його виключення з військового обліку.

Суд констатував, що наявні у справі документи підтверджують лише факт зняття позивача з військового обліку у 2006 році, а не його виключення з нього. Крім того, позивач не надав доказів наявності чинного висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, який міг би бути підставою для виключення з військового обліку відповідно до вимог чинного законодавства.

З огляду на це суд відмовив у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Рішенням також зазначено, що у зв’язку з відмовою в позові судові витрати на користь позивача не відшкодовуються.

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