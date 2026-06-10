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Пункт «Шегині – Медика» закривають для автобусів з України до листопада 2027 року

13:02, 10 червня 2026
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Рух автобусів до Польщі через «Шегині» зупинять з 15 червня до листопада 2027 року.
Пункт «Шегині – Медика» закривають для автобусів з України до листопада 2027 року
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Львівська митниця повідомила про зміни в роботі пункту пропуску «Шегині – Медика» на українсько-польському кордоні через проведення ремонтних робіт.

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З 15 червня розпочинається ремонт автобусної смуги руху на виїзд з України до Республіки Польща. Роботи триватимуть до листопада 2027 року – понад рік.

На цей період пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика» здійснюватися не буде.

Водночас рух автобусів у напрямку в’їзду в Україну з Польщі залишатиметься у штатному режимі.

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