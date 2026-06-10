Студентка з Польщі провчилася 4 роки в університеті Львова, але не отримала диплом через помилку при вступі

Суд оцінив правомірність дій університету у справі про відрахування та невидачу диплома студентці з Польщі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Галицький районний суд м. Львова відмовив у задоволенні позову колишньої студентки до Львівського національного університету імені Івана Франка. У позові колишня студентка вимагала скасувати наказ про відрахування, поновити її на навчанні, зобов’язати видати диплом бакалавра та стягнути моральну шкоду.

Громадянка Польщі після закінчення навчання не отримала диплом

Позивачка, громадянка Республіки Польща, була зарахована до університету у 2020 році на спеціальність «Міжнародні відносини» за контрактом. Після завершення навчання у 2024 році та успішного складання атестації вона не отримала диплом. Позов обґрунтований тим, що позивачка виконала всі умови навчання, здобула 240 кредитів ЄКТС, повністю оплатила навчання та має право на диплом.

Як пояснили в університеті, студентку було відраховано у вересні 2024 року через відсутність документа, який підтверджує повну загальну середню освіту та визнається в Україні як підстава для вступу. Йдеться про те, що поданий польський документ про закінчення ліцею не є еквівалентним атестату зрілості (matura), який дає право вступу до ЗВО. Відповідач зазначив, що позивачку неодноразово інформували про необхідність надати належний документ про повну загальну середню освіту або оформити його через український екстернат. Однак вимоги виконані не були.

Університет наголосив, що без такого документа неможливо внести дані до ЄДЕБО та сформувати диплом.

Суд визнав рішення університету законним

Судом, під час вступу до університету позивачкою як громадянкою Республіки Польща було подано документ про завершення навчання у польському ліцеї (swiadectwo ukonczenia liceum ogolnoksztalcacego), який, згідно з правовою позицією Міністерства освіти і науки України, не є документом, що підтверджує право на вступ до закладів вищої освіти України без додаткового підтвердження еквівалентності або отримання документа про повну загальну середню освіту встановленого зразка.

Суд врахував положення статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту від 11.04.2005, відповідно до якої право вступу до закладів вищої освіти держави іншої сторони підтверджується відповідними документами про повну загальну середню освіту (в Україні — атестат, у Польщі — атестат зрілості (swiadectwo dojrzalosci), що видається за результатами складання відповідного іспиту).

Також суд послався на роз’яснення Міністерства освіти і науки України, відповідно до яких документи типу swiadectwo ukonczenia liceum ogolnoksztalcacego не прирівнюються до атестата зрілості та не надають самостійного права вступу до закладів вищої освіти України.

Як встановлено судом, позивачка після зарахування до університету не вжила заходів для оформлення документа про повну загальну середню освіту українського зразка через екстернатну форму навчання та не надала університету відповідного документа ні під час навчання, ні до моменту прийняття спірного наказу.

Університет, зі свого боку, повідомляв позивачку про необхідність подання додаткових документів та встановлював строк для їх подання до початку навчального року 01.09.2024 року. Водночас зазначені вимоги виконані не були.

Судом встановлено, що у зв’язку з відсутністю в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) інформації про наявність у позивачки документа про повну загальну середню освіту встановленого зразка, університет був позбавлений можливості сформувати та видати документ про вищу освіту. Позивачку відраховано з числа студентів університету з 01.09.2024 року.

Як зазначено у матеріалах справи, підставою відрахування визначено відмову у визнанні в Україні іноземного документа про освіту та невиконання вимог щодо подання належного документа про повну загальну середню освіту.

Суд наголосив, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту» право здобувати ступінь бакалавра пов’язується з наявністю у особи повної загальної середньої освіти, а також із належним документальним підтвердженням цього факту у встановленому порядку.

У підсумку суд дійшов висновку, що університет діяв у межах наданих повноважень, а відрахування позивачки та неможливість видачі диплома обумовлені невиконанням обов’язкових вимог щодо документального підтвердження права на здобуття вищої освіти.

З огляду на викладене, суд вважає, що підстав для визнання наказу про відрахування незаконним, поновлення позивачки на навчанні, зобов’язання видати диплом та відшкодування моральної шкоди не встановлено, оскільки позивачкою не доведено протиправність дій відповідача та наявність усіх необхідних юридичних передумов для задоволення позову.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.