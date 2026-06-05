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Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни

21:25, 5 червня 2026
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Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим врегулювання війни між Україною та Росією без подальшого активного втручання Сполучених Штатів.
Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія мають самостійно вирішувати питання завершення війни, додавши, що Сполучені Штати вже відіграли свою роль у наближенні сторін до потенційних домовленостей.

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Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One під час перельоту до міста Чіппева-Фолс у штаті Вісконсин 5 червня 2026 року.

Відповідаючи на запитання про можливі переговори між Україною та Росією, Трамп зазначив, що не заперечує проти діалогу між сторонами без посередництва США.

«Я не проти. Нехай вони домовляються. Це я привів його до цієї позиції, і я думаю, що все владнається», — сказав він.

За словами Трампа, сторони, на його думку, наблизилися до можливого врегулювання конфлікту.

«Я думаю, що ми наближаємося до того, де мали б бути Росія та Україна. Це війна, якої ніколи не мало бути — її б ніколи не було, якби я був президентом. Але я думаю, що це вирішиться», — додав він.

Трамп також висловив переконання, що подальший розвиток подій залежить насамперед від домовленостей між Києвом і Москвою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну». Очільник Кремля Володимир Путін повідомив, що ознайомився з відкритим листом президента України Володимира Зеленського, однак заявив про відсутність сенсу в особистій зустрічі. 

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США росія Україна Дональд Трамп війна

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