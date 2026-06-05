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«Не бачу сенсу зустрічатися» – Путін відповів на лист Зеленського

19:18, 5 червня 2026
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Очільник Кремля заявив, що ознайомився із пропозицією Президента України про особисту зустріч, але не бачить у ній сенсу до досягнення домовленостей щодо війни.
«Не бачу сенсу зустрічатися» – Путін відповів на лист Зеленського
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну». Очільник Кремля Володимир Путін повідомив, що ознайомився з відкритим листом президента України Володимира Зеленського, однак заявив про відсутність сенсу в особистій зустрічі. Також він повторив вимоги Росії щодо завершення війни та заявив про намір домагатися так званої «денацифікації» України.

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Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що переглянув відкритий лист Володимира Зеленського, який йому показав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас Путін прямо заявив, що сам не бачить сенсу в особистій зустрічі з Президентом України.

«Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони — зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості. До зустрічі із Зеленським потрібно знайти рішення щодо врегулювання конфлікту», — сказав він.

Російський президент заявив, що Росія продовжуватиме домагатися так званої «денацифікації України». За його словами, бойові дії завершаться після досягнення Росією цілей, які вона визначила для себе.

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росія путін Україна війна Володимир Зеленський переговори

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