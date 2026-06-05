«Не бачу сенсу зустрічатися» – Путін відповів на лист Зеленського

Очільник Кремля заявив, що ознайомився із пропозицією Президента України про особисту зустріч, але не бачить у ній сенсу до досягнення домовленостей щодо війни.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну». Очільник Кремля Володимир Путін повідомив, що ознайомився з відкритим листом президента України Володимира Зеленського, однак заявив про відсутність сенсу в особистій зустрічі. Також він повторив вимоги Росії щодо завершення війни та заявив про намір домагатися так званої «денацифікації» України.

Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що переглянув відкритий лист Володимира Зеленського, який йому показав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас Путін прямо заявив, що сам не бачить сенсу в особистій зустрічі з Президентом України.

«Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони — зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості. До зустрічі із Зеленським потрібно знайти рішення щодо врегулювання конфлікту», — сказав він.

Російський президент заявив, що Росія продовжуватиме домагатися так званої «денацифікації України». За його словами, бойові дії завершаться після досягнення Росією цілей, які вона визначила для себе.

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