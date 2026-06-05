ЗСУ в травні вдвічі збільшили кількість дальніх ударів по цілях РФ

Сили оборони України збільшили інтенсивність ударів на великі відстані та посилили ефективність протиповітряної оборони, зокрема проти дронів Shahed.

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У травні Сили оборони України ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, протягом місяця також удвічі зросла кількість ударів по цілях на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Федоров зазначив, що Сили оборони продовжують виснажувати противника одночасно у трьох сферах — у повітрі, на землі та в економічному вимірі.

«31 500+ ліквідованих і важко поранених окупантів та вдвічі більше ударів на відстані 50+ км — результати за травень», — заявив він.

За його словами, українські військові масштабують удари по цілях на дистанції від 20 до 150 кілометрів, що змушує противника витрачати ресурси на логістику та виживання замість наступальних дій.

Окремо він відзначив роботу по ураженню автомобільної та мототехніки російських військ, а також руйнування логістичних ланцюгів і складів постачання.

Федоров також повідомив про посилення захисту українського повітряного простору. У травні Сили оборони збили рекордну кількість дронів Shahed. Попри те, що російська сторона застосувала понад 10 тисяч ударних безпілотників — на 25% більше, ніж у квітні, — рівень їхнього знищення зріс на 50%.

За його словами, значну роль у цьому відіграють дрони-перехоплювачі.

Крім того, за місяць українські військові виконали понад 14 тисяч логістичних та евакуаційних місій із використанням наземних роботизованих комплексів, що дозволило зменшити ризики для особового складу.

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