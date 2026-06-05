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Пенсія у зв’язку з втратою годувальника – ПФУ пояснив, хто має право на виплати

20:54, 5 червня 2026
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Пенсійний фонд пояснив, хто має право на виплати та на який термін вони призначаються у разі зникнення військовослужбовця безвісти.
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника – ПФУ пояснив, хто має право на виплати
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Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника для членів сім’ї осіб, які визнані зниклими безвісти за особливих обставин.

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У відомстві зазначили, що така пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї особи, яка має відповідний статус. До таких осіб належить і дружина, яка вже отримує пенсію по інвалідності або досягла пенсійного віку.

Призначення та виплата здійснюються відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Право на пенсію виникає через один місяць після внесення відомостей про зникнення особи до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсія призначається на весь період, поки особа має статус зниклої безвісти за особливих обставин.

Водночас у ПФУ наголосили, що якщо людина має право одразу на кілька видів пенсії (за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника), призначається лише один вид — за вибором отримувача, відповідно до статті 10 зазначеного закону.

Виплата пенсії припиняється з першого числа місяця, що настає після внесення до реєстру відмітки про встановлення місця перебування особи, яка раніше вважалася зниклою безвісти за особливих обставин.

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