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В Івано-Франківську затримали 65-річного чоловіка, що роками ґвалтував малолітніх хлопчиків

23:48, 10 червня 2026
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Правоохоронці викрили 65-річного жителя Івано-Франківська у систематичному насильстві над малолітніми дітьми.
В Івано-Франківську затримали 65-річного чоловіка, що роками ґвалтував малолітніх хлопчиків
фото: прокуратура
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На Івано-Франківщині затримали 65-річного мешканця обласного центру, якого підозрюють у сексуальних злочинах проти малолітніх дітей.

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У прокуратурі встановили, що з 2022 року зловмисник регулярно відвідував приміське село, де володів дачею.

Там він зумів налагодити дружні стосунки з кількома тутешніми родинами, що виховували неповнолітніх. Користуючись сформованою довірою, фігурант під надуманими приводами заманював малечу до своєї оселі, де вчиняв над ними насильницькі дії. 

Відомо про двох потерпілих хлопчиків. На момент вчинення злочинів їм було 8 та 11 років.

Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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прокуратура діти Івано-Франківськ насильство

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