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Чоловік систематично бив і погрожував матері – апеляційний суд визнав покарання першої інстанції надто м’яким

20:13, 10 червня 2026
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Суд встановив, що чоловік систематично вчиняв насильство щодо матері, а попередні покарання не вплинули на його поведінку.
Чоловік систематично бив і погрожував матері – апеляційний суд визнав покарання першої інстанції надто м’яким
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Хмельницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та посилив покарання чоловікові, якого суд першої інстанції визнав винуватим у домашньому насильстві щодо своєї матері.

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Обставини справи

Як встановив апеляційний суд, упродовж тривалого часу житель Хмельницького району систематично вчиняв щодо матері психологічне насильство: ображав її нецензурною лайкою, принижував та погрожував фізичною розправою.

Лише протягом 2023–2024 років його 15 разів притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство та 4 рази – до кримінальної відповідальності за невиконання обмежувального припису.

Хмельницький міськрайонний суд визнав обвинуваченого винуватим за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство) та призначив йому остаточно 2 роки обмеження волі.

Прокурор оскаржив вирок у частині призначеного покарання з проханням його посилити. На його думку, місцевий суд не повною мірою врахував характер і тривалість протиправної поведінки обвинуваченого, його особу, а також безпідставно не застосував передбачені законом обмежувальні заходи для захисту потерпілої.

Що вирішив суд

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора: призначене обвинуваченому покарання, наближене до мінімальної межі санкції інкримінованої статті, є занадто м’яким.

Колегія суддів звернула увагу, що чоловік тривалий час систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї матері й заходи адміністративного впливу не дали жодного результату, що свідчить про стійке ігнорування ним вимог закону й моралі, високий ступінь суспільної небезпечності та небажання ставати на шлях виправлення.

Також суд зауважив на негативну характеристику обвинуваченого за місцем проживання, його тривалу алкогольну залежність та висновок судово-психіатричної експертизи.

Відтак апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції у частині призначеного покарання та ухвалив новий, визначивши остаточне покарання у виді 3 років 6 місяців обмеження волі.

Крім того, на підставі ст. 91-1 Кримінального кодексу України суд застосував до засудженого обмежувальні заходи: заборонив контактувати з потерпілою через засоби зв’язку та електронні комунікації протягом трьох місяців, а також направив його для проходження програми для кривдників строком на три місяці.

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