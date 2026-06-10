  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина систематически избивал и угрожал матери – апелляционный суд признал наказание суда первой инстанции слишком мягким

20:13, 10 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд установил, что мужчина систематически совершал насилие в отношении матери, а предыдущие наказания не повлияли на его поведение.
Мужчина систематически избивал и угрожал матери – апелляционный суд признал наказание суда первой инстанции слишком мягким
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание мужчине, которого суд первой инстанции признал виновным в домашнем насилии в отношении своей матери.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Как установил апелляционный суд, в течение длительного времени житель Хмельницкого района систематически совершал в отношении матери психологическое насилие: оскорблял ее нецензурной бранью, унижал и угрожал физической расправой.

Только в течение 2023–2024 годов его 15 раз привлекали к административной ответственности за домашнее насилие и 4 раза – к уголовной ответственности за неисполнение ограничительного предписания.

Хмельницкий городской районный суд признал обвиняемого виновным по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие) и назначил ему окончательно 2 года ограничения свободы.

Прокурор обжаловал приговор в части назначенного наказания с просьбой его ужесточить. По его мнению, местный суд не в полной мере учел характер и продолжительность противоправного поведения обвиняемого, его личность, а также безосновательно не применил предусмотренные законом ограничительные меры для защиты потерпевшей.

Что решил суд

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора: назначенное обвиняемому наказание, близкое к минимальному пределу наказания по инкриминируемой статье, является слишком мягким.

Коллегия судей обратила внимание на то, что мужчина длительное время систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери, а меры административного воздействия не дали никакого результата, что свидетельствует о стойком игнорировании им требований закона и морали, высокой степени общественной опасности и нежелании встать на путь исправления.

Также суд отметил негативную характеристику обвиняемого по месту жительства, его длительную алкогольную зависимость и заключение судебно-психиатрической экспертизы.

В результате апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания и вынес новый, определив окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Кроме того, на основании ст. 91-1 Уголовного кодекса Украины суд применил к осужденному ограничительные меры: запретил контактировать с потерпевшей через средства связи и электронные коммуникации в течение трех месяцев, а также направил его на прохождение программы для обидчиков сроком на три месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд нападение Хмельницкий апелляция

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бизнес с белой репутацией с 2027 года получит новые таможенные правила от правительства

Честные компании с безупречной репутацией смогут получить скидки по гарантиям до 50% или полностью освободиться от уплаты залогов.

Студентка из Польши проучилась 4 года в университете Львова, но не получила диплом из-за ошибки при поступлении

Суд оценил правомерность действий университета по делу об отчислении и невручении диплома студентке из Польши.

Бабушка погибшего военнослужащего доказала право на пенсию и единовременную выплату от Минобороны — решение Верховного Суда

Получение пенсии само по себе не лишает человека права быть признанным иждивенцем погибшего военнослужащего, если его помощь была для него постоянным и основным источником средств к существованию.

Украина переходит на европейские таможенные правила: когда перестанут действовать старые разрешения и что будет с Duty Free

У бизнеса и государства есть около полутора лет на адаптацию к новому Таможенному кодексу, при этом часть норм будет действовать временно — только до момента вступления в ЕС.

Верховный Суд разрешил обжаловать долг по ЕСВ 5-летней давности: возвращение письма из почты не лишает права на иск

Война, обстрелы и отсутствие света: является ли это уважительной причиной пропуска судебных сроков.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]