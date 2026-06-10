Мужчина систематически избивал и угрожал матери – апелляционный суд признал наказание суда первой инстанции слишком мягким

Суд установил, что мужчина систематически совершал насилие в отношении матери, а предыдущие наказания не повлияли на его поведение.

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Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание мужчине, которого суд первой инстанции признал виновным в домашнем насилии в отношении своей матери.

Обстоятельства дела

Как установил апелляционный суд, в течение длительного времени житель Хмельницкого района систематически совершал в отношении матери психологическое насилие: оскорблял ее нецензурной бранью, унижал и угрожал физической расправой.

Только в течение 2023–2024 годов его 15 раз привлекали к административной ответственности за домашнее насилие и 4 раза – к уголовной ответственности за неисполнение ограничительного предписания.

Хмельницкий городской районный суд признал обвиняемого виновным по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие) и назначил ему окончательно 2 года ограничения свободы.

Прокурор обжаловал приговор в части назначенного наказания с просьбой его ужесточить. По его мнению, местный суд не в полной мере учел характер и продолжительность противоправного поведения обвиняемого, его личность, а также безосновательно не применил предусмотренные законом ограничительные меры для защиты потерпевшей.

Что решил суд

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора: назначенное обвиняемому наказание, близкое к минимальному пределу наказания по инкриминируемой статье, является слишком мягким.

Коллегия судей обратила внимание на то, что мужчина длительное время систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери, а меры административного воздействия не дали никакого результата, что свидетельствует о стойком игнорировании им требований закона и морали, высокой степени общественной опасности и нежелании встать на путь исправления.

Также суд отметил негативную характеристику обвиняемого по месту жительства, его длительную алкогольную зависимость и заключение судебно-психиатрической экспертизы.

В результате апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания и вынес новый, определив окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Кроме того, на основании ст. 91-1 Уголовного кодекса Украины суд применил к осужденному ограничительные меры: запретил контактировать с потерпевшей через средства связи и электронные коммуникации в течение трех месяцев, а также направил его на прохождение программы для обидчиков сроком на три месяца.

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