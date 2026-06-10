Исчезнет ли страховой стаж: в Минсоцполитики объяснили, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

Украинцам сообщили, что бумажная трудовая книжка не теряет своего значения.

Фото: slovoidilo.ua

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В среду, 10 июня, завершается пятилетний переходный период для переноса сведений из бумажных трудовых книжек в электронную систему. Однако для граждан это не означает, что после этой даты трудовой стаж исчезнет, бумажные трудовые книжки перестанут принимать или люди потеряют возможность подтвердить периоды своей работы. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

«Оцифровка трудовых книжек продолжится и после 10 июня.

Пятилетний переходный период был установлен для того, чтобы государство, работодатели и граждане могли постепенно перенести большой объем информации из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц. За это время работодатели и работники имели возможность подать сканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд — обработать эти данные и внести их в электронную систему», — заявили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что завершение переходного периода не означает завершения работы со сведениями о трудовой деятельности. Если данные из бумажной трудовой книжки еще не внесены в электронную систему, их можно будет подать и в дальнейшем.

Что важно знать о процедуре оцифровки

1. Процедура оцифровки не меняется

Как и раньше, сведения из бумажной трудовой книжки можно подать для внесения в электронную систему. Это может сделать работодатель или сам человек через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

То есть после 10 июня люди не теряют возможность подать трудовую книжку на оцифровку.

Если не успели до 10 июня — стаж не исчезнет

2. Приобретенный трудовой и страховой стаж не утрачивается из-за того, что трудовая книжка еще не оцифрована.

Бумажная трудовая книжка и далее может использоваться как документ, подтверждающий периоды работы. В частности, при назначении пенсии Пенсионный фонд учитывает стаж на основании трудовой книжки и других документов, предусмотренных законодательством.

3. Пенсионерам не нужно повторно подавать трудовые книжки

Людям, которым уже назначена пенсия, не нужно подавать трудовую книжку на оцифровку только из-за завершения переходного периода.

При назначении пенсии они уже подавали документы о стаже. Эти периоды были учтены при расчете пенсии и сохраняются в информационных базах Пенсионного фонда.

Поэтому пенсионерам не нужно повторно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины, если нет иных оснований для уточнения или дополнения данных.

Электронная трудовая книжка уменьшает риск утраты или повреждения документов и позволяет хранить все данные о стаже в защищенном цифровом формате.

Главное для граждан: после 10 июня процедура оцифровки трудовых книжек продолжится, бумажная трудовая книжка не теряет своего значения, а приобретенный стаж остается сохраненным.

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