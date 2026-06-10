Чи зникне страховий стаж: у Мінсоцполітики пояснили, що буде з трудовими книжками після 10 червня

Українцям повідомили, що паперова трудова книжка не втрачає значення.

Фото: slovoidilo.ua

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У середу, 10 червня, завершується п’ятирічний перехідний період для перенесення відомостей з паперових трудових книжок в електронну систему. Однак для громадян це не означає, що після цієї дати трудовий стаж зникне, паперові трудові книжки перестануть приймати або люди втратять можливість підтвердити періоди своєї роботи. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

«Оцифрування трудових книжок продовжиться і після 10 червня.

П’ятирічний перехідний період був встановлений для того, щоб держава, роботодавці та громадяни могли поступово перенести великий обсяг інформації з паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб. За цей час роботодавці та працівники мали можливість подати скановані копії трудових книжок, а Пенсійний фонд — опрацювати ці дані та внести їх до електронної системи», - заявили у відомстві.

Також там підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає завершення роботи з відомостями про трудову діяльність. Якщо дані з паперової трудової книжки ще не внесені до електронної системи, їх можна буде подати й надалі.

Що важливо знати про процедуру оцифрування

Процедура оцифрування не змінюється

Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Це може зробити роботодавець або сама людина через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тобто після 10 червня люди не втрачають можливість подати трудову книжку на оцифрування.

Якщо не встигли до 10 червня — стаж не зникне

Набутий трудовий і страховий стаж не втрачається через те, що трудова книжка ще не оцифрована.

Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Зокрема, під час призначення пенсії Пенсійний фонд враховує стаж на підставі трудової книжки та інших документів, передбачених законодавством.

Пенсіонерам не потрібно повторно подавати трудові книжки

Людям, яким уже призначено пенсію, не потрібно подавати трудову книжку на оцифрування лише через завершення перехідного періоду.

Під час призначення пенсії вони вже подавали документи про стаж. Ці періоди були враховані при розрахунку пенсії та зберігаються в інформаційних базах Пенсійного фонду.

Тому пенсіонерам не потрібно повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України, якщо немає інших підстав для уточнення або доповнення даних.

Електронна трудова книжка зменшує ризик втрати чи пошкодження документів та дозволяє зберігати всі дані про стаж у захищеному цифровому форматі.

Головне для громадян: після 10 червня процедура оцифрування трудових книжок продовжиться, паперова трудова книжка не втрачає значення, а набутий стаж залишається збереженим.

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