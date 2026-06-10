  1. В Україні

Чи зникне страховий стаж: у Мінсоцполітики пояснили, що буде з трудовими книжками після 10 червня

16:19, 10 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям повідомили, що паперова трудова книжка не втрачає значення.
Чи зникне страховий стаж: у Мінсоцполітики пояснили, що буде з трудовими книжками після 10 червня
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 10 червня, завершується п’ятирічний перехідний період для перенесення відомостей з паперових трудових книжок в електронну систему. Однак для громадян це не означає, що після цієї дати трудовий стаж зникне, паперові трудові книжки перестануть приймати або люди втратять можливість підтвердити періоди своєї роботи. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Оцифрування трудових книжок продовжиться і після 10 червня.

П’ятирічний перехідний період був встановлений для того, щоб держава, роботодавці та громадяни могли поступово перенести великий обсяг інформації з паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб. За цей час роботодавці та працівники мали можливість подати скановані копії трудових книжок, а Пенсійний фонд — опрацювати ці дані та внести їх до електронної системи», - заявили у відомстві.

Також там підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає завершення роботи з відомостями про трудову діяльність. Якщо дані з паперової трудової книжки ще не внесені до електронної системи, їх можна буде подати й надалі.

Що важливо знати про процедуру оцифрування

  1. Процедура оцифрування не змінюється

Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Це може зробити роботодавець або сама людина через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тобто після 10 червня люди не втрачають можливість подати трудову книжку на оцифрування.

  1. Якщо не встигли до 10 червня — стаж не зникне

Набутий трудовий і страховий стаж не втрачається через те, що трудова книжка ще не оцифрована.

Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Зокрема, під час призначення пенсії Пенсійний фонд враховує стаж на підставі трудової книжки та інших документів, передбачених законодавством.

  1. Пенсіонерам не потрібно повторно подавати трудові книжки

Людям, яким уже призначено пенсію, не потрібно подавати трудову книжку на оцифрування лише через завершення перехідного періоду.

Під час призначення пенсії вони вже подавали документи про стаж. Ці періоди були враховані при розрахунку пенсії та зберігаються в інформаційних базах Пенсійного фонду.

Тому пенсіонерам не потрібно повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України, якщо немає інших підстав для уточнення або доповнення даних.

Електронна трудова книжка зменшує ризик втрати чи пошкодження документів та дозволяє зберігати всі дані про стаж у захищеному цифровому форматі.

Головне для громадян: після 10 червня процедура оцифрування трудових книжок продовжиться, паперова трудова книжка не втрачає значення, а набутий стаж залишається збереженим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінсоцполітики трудова книжка

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Студентка з Польщі провчилася 4 роки в університеті Львова, але не отримала диплом через помилку при вступі

Суд оцінив правомірність дій університету у справі про відрахування та невидачу диплома студентці з Польщі.

Бабуся загиблого військового довела право на пенсію та одноразову виплату від Міноборони — рішення Верховного Суду

Отримання пенсії саме по собі не позбавляє особу права бути визнаною утриманцем загиблого військовослужбовця, якщо його допомога була для неї постійним і основним джерелом засобів до існування.

Україна переходить на європейські митні правила: коли перестануть діяти старі дозволи та що буде з Duty Free

У бізнесу та держави є близько півтора року на адаптацію до нового Митного кодексу, при цьому частина норм діятиме тимчасово — лише до моменту вступу в ЄС

Верховний Суд дозволив оскаржити борг з ЄСВ 5-річної давнини: повернення листа з пошти не позбавляє права на позов

Війна, обстріли та відсутність світла: чи є це поважною причиною для пропуску судових строків.

Верховний Суд не дозволив виселення військового пенсіонера, який 20 років проживав у колишньому медпункті

ВС підтвердив, що формальний статус приміщення як нежитлового не виключає його визнання житлом, якщо особа фактично проживає там тривалий час та має достатній зв’язок із таким приміщенням.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]