В Ивано-Франковске задержали 65-летнего мужчину, который годами насиловал малолетних мальчиков
В Ивано-Франковской области задержали 65-летнего жителя областного центра, которого подозревают в сексуальных преступлениях против малолетних детей.
В прокуратуре установили, что с 2022 года злоумышленник регулярно посещал пригородное село, где владел дачей.
Там он сумел наладить дружеские отношения с несколькими здешними семьями, воспитывающими несовершеннолетних. Пользуясь сложившимся доверием, фигурант под надуманными предлогами заманивал малышей в свой дом, где совершал над ними насильственные действия.
Известно о двух пострадавших мальчиках. К моменту совершения преступлений им было 8 и 11 лет.
Разоблачить подозреваемого помогла фотография, сделанная одним из мальчиков, находясь в его доме. Снимок увидели взрослые и передали информацию правоохранителям.
По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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