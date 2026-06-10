В Ивано-Франковске задержали 65-летнего мужчину, который годами насиловал малолетних мальчиков

Правоохранители разоблачили 65-летнего жителя Ивано-Франковска в систематическом насилии над малолетними детьми.

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В Ивано-Франковской области задержали 65-летнего жителя областного центра, которого подозревают в сексуальных преступлениях против малолетних детей.

В прокуратуре установили, что с 2022 года злоумышленник регулярно посещал пригородное село, где владел дачей.

Там он сумел наладить дружеские отношения с несколькими здешними семьями, воспитывающими несовершеннолетних. Пользуясь сложившимся доверием, фигурант под надуманными предлогами заманивал малышей в свой дом, где совершал над ними насильственные действия.

Известно о двух пострадавших мальчиках. К моменту совершения преступлений им было 8 и 11 лет.

Разоблачить подозреваемого помогла фотография, сделанная одним из мальчиков, находясь в его доме. Снимок увидели взрослые и передали информацию правоохранителям.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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