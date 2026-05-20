НМТ в Киеве: сколько участников зарегистрировалось и какой алгоритм действий во время воздушных тревог

Как известно, 20 мая в Украине стартовала основная сессия НМТ-2026, которая продлится до 25 июня. В столице более 35 тысяч участников зарегистрировались на экзамены.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в городе подготовлено 125 временных экзаменационных центров, которые прошли проверку на соответствие требованиям безопасности и техническим требованиям.

«Мы понимаем, насколько это ответственный и волнительный этап для наших выпускников. Поэтому город сделал все необходимое, чтобы тестирование прошло организованно, безопасно и в максимально комфортных условиях. Все временные экзаменационные центры обеспечены укрытиями, технически проверены и готовы к работе даже в условиях воздушных тревог. Отдельное внимание уделили психологическому комфорту участников, ведь вступительная кампания уже несколько лет подряд проходит в условиях полномасштабной войны», — заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

К организации и проведению НМТ в столице привлекли 125 руководителей и заместителей руководителей учебных заведений, а также 1513 педагогических и научно-педагогических работников.

Как и в предыдущие годы, НМТ проходит в формате компьютерного онлайн-тестирования.

Участники будут сдавать четыре предмета в один день: три обязательных и один по выбору.

Общая продолжительность тестирования — четыре часа. Экзамен разделят на два двухчасовых блока, между которыми предусмотрен 20-минутный перерыв.

«Для проведения НМТ в школах Киева определили помещения с оборудованными укрытиями. Количество мест в укрытиях рассчитано в соответствии с численностью персонала экзаменационных центров и максимальным количеством участников, которые одновременно будут там находиться.

В случае объявления воздушной тревоги тестирование будут приостанавливать, а все участники и работники центров будут переходить в укрытие.

Онлайн-платформа автоматически будет сохранять все предоставленные ответы, а после отбоя тревоги тестирование продолжится с момента остановки.

Если воздушная тревога продлится слишком долго и завершить тестирование в определенный день будет невозможно, участники смогут сдать НМТ во время дополнительной сессии. Она будет проходить с 17 по 24 июля», — добавили в КГГА.

Результаты основных сессий НМТ обнародуют в персональных кабинетах участников до 3 июля, дополнительных сессий — до 29 июля.

