В Украине стартовала весенняя кампания по пероральной иммунизации диких животных против бешенства

В 10 областях планируется распространить более 3 миллионов доз вакцины для диких плотоядных животных.

В Украине началась весенняя кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как отметили в ведомстве, пероральная иммунизация диких плотоядных животных является одним из ключевых инструментов профилактики бешенства, что подтверждено международным опытом. В рамках кампании на территории 10 областей Украины планируется распространение более 3 миллионов доз вакцины.

В ведомстве напоминают, что в дикой природе основным резервуаром бешенства является рыжая лиса, которая может передавать вирус диким, домашним и бездомным животным. Именно поэтому в Украине проводят мероприятия по пероральной иммунизации для снижения риска распространения болезни.

Особое внимание уделяют приграничным территориям со странами Европейского Союза, учитывая способность лисиц к трансграничному перемещению. В этих зонах вакцинацию проводят сплошными площадями для формирования непрерывного иммунного барьера и снижения риска заноса и распространения вируса.

Территории для распространения вакцины определяются решениями местных государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий с учетом эпизоотической ситуации, плотности популяции диких животных, особенностей местности, естественных ареалов их обитания и условий безопасности для исполнителей. Приоритет отдается зонам, где уже фиксировались случаи бешенства или существует повышенный риск его распространения.

Распространение приманок с вакциной будет осуществляться наземным методом специально сформированными бригадами при участии специалистов территориальных органов Госпродпотребслужбы, представителей местных властей, лесного и охотничьего хозяйства, а также пользователей охотничьих угодий.

Пероральная вакцина имеет вид безопасных приманок с вакциной внутри, которые раскладывают в охотничьих угодьях, лесах, на опушках и в других местах обитания диких плотоядных животных.

