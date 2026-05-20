В Україні стартувала весняна кампанія пероральної імунізації диких тварин проти сказу

У 10 областях планують розповсюдити понад 3 мільйони доз вакцини для диких м’ясоїдних тварин.

В Україні розпочалася весняна кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Як зазначили у відомстві, пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин є одним із ключових інструментів профілактики сказу, що підтверджено міжнародним досвідом. У межах кампанії на території 10 областей України планується розповсюдження понад 3 мільйонів доз вакцини.

У відомстві нагадують, що в дикій природі основним резервуаром сказу є руда лисиця, яка може передавати вірус диким, свійським і безпритульним тваринам. Саме тому в Україні проводять заходи з пероральної імунізації для зменшення ризику поширення хвороби.

Окрему увагу приділяють прикордонним територіям із країнами Європейського Союзу, з огляду на здатність лисиць до транскордонного переміщення. У цих зонах вакцинацію проводять суцільними площами для формування безперервного імунного бар’єра та зниження ризику занесення й поширення вірусу.

Території для розповсюдження вакцини визначаються рішеннями місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій з урахуванням епізоотичної ситуації, щільності популяції диких тварин, особливостей місцевості, природних ареалів їхнього проживання та безпекових умов для виконавців. Пріоритет надається зонам, де вже фіксувалися випадки сказу або існує підвищений ризик його поширення.

Розповсюдження принад із вакциною здійснюватиметься наземним методом спеціально сформованими бригадами за участю фахівців територіальних органів Держпродспоживслужби, представників місцевої влади, лісового та мисливського господарства, а також користувачів мисливських угідь.

Пероральна вакцина має вигляд безпечних принад із вакциною всередині, які розкладають у мисливських угіддях, лісах, на узліссях та в інших місцях перебування диких м’ясоїдних тварин.

