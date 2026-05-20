Погода на 21 травня: в Україні очікуються дощі, грози та жовтий рівень небезпеки

21 травня в Україні збережеться нестійка погода з грозами, зливами, градом та шквалами вітру в низці областей.

У четвер, 21 травня, погода в Україні залишатиметься нестійкою та по-літньому теплою. Синоптики прогнозують вплив області зниженого атмосферного тиску, через що в багатьох регіонах очікуються дощі та грози. Водночас температура повітря суттєво підвищиться, а в окремих областях стовпчики термометрів сягнуть понад +30°.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у більшості областей прогнозується хмарна погода з періодичними проясненнями. Через проходження атмосферного фронту майже по всій території країни можливі помірні дощі та грози. Сухіша погода очікується лише на північному сході.

Синоптики також оголосили І рівень небезпечності (жовтий) у низці регіонів через ризик небезпечних метеоявищ. У південних областях, а також у Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях вдень можливі сильні грози. Місцями прогнозують інтенсивні зливи, град та пориви вітру до 15–20 м/с.

За попередженням метеорологів, негода може ускладнити роботу комунальних служб, енергетичної інфраструктури та вплинути на рух транспорту.

Вітер переважатиме північно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Попри дощі, температура повітря в більшості областей буде по-літньому високою. Уночі очікується +12…+17°, удень — від +23° до +28°. На сході країни місцями прогнозують спеку до +31°.

У західних областях буде трохи прохолодніше: вночі +8…+13°, удень — +18…+23°.

У Києві та області також прогнозують теплу, але нестійку погоду. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. У столиці температура вночі становитиме +12…+17°, а вдень повітря прогріється до +25…+27°.

