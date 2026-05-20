Ольгу Кревську призначили заступницею міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

Рішенням уряду Ольга Кревська стала заступницею міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції.

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень під час чергового засідання уряду 20 травня.

Зокрема, Ольгу Кревську призначено заступницею міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції.

Також уряд призначив Надію Мельник першим заступником голови Державної служби статистики України, а Сергія Власенка — заступником голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, на Сергія Власенка тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної служби геології та надр України.

Водночас Кабмін ухвалив рішення про звільнення Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони України. Також з посади заступника міністра оборони звільнили Євгена Мойсюка.

Окрім цього, уряд погодив призначення Наталії Мельничук на посаду заступниці голови Київської обласної державної адміністрації.

