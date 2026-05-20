  1. В Україні

Ольгу Кревську призначили заступницею міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

19:55, 20 травня 2026
Рішенням уряду Ольга Кревська стала заступницею міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції.
фото: Кабмін
Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень під час чергового засідання уряду 20 травня. 

Зокрема, Ольгу Кревську призначено заступницею міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції.

Також уряд призначив Надію Мельник першим заступником голови Державної служби статистики України, а Сергія Власенка — заступником голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, на Сергія Власенка тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної служби геології та надр України.

Водночас Кабмін ухвалив рішення про звільнення Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони України. Також з посади заступника міністра оборони звільнили Євгена Мойсюка.

Окрім цього, уряд погодив призначення Наталії Мельничук на посаду заступниці голови Київської обласної державної адміністрації.

Кабінет Міністрів України міноборони

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

