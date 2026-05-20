Вдові померлого пенсіонера відмовили у виплаті недоодержаної пенсії у розмірі 197 876 грн: суд роз’яснив строки звернення

Вінницький окружний адмінсуд розглянув справу за позовом вдови померлого пенсіонера до ПФУ щодо відмови у виплаті недоодержаної пенсії, нарахованої на виконання судового рішення, та встановив дотримання органом Пенсійного фонду вимог законодавства щодо строків звернення за такими виплатами.

Вінницький окружний адміністративний суд розглянув у порядку письмового провадження в межах спрощеного позовного провадження адміністративну справу № 120/543/26 за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії.

Суд дослідив питання правомірності відмови органу Пенсійного фонду у виплаті недоодержаних сум пенсії, нарахованих померлому пенсіонеру на виконання судового рішення, та перевірив дотримання встановленого законом порядку і строків звернення за такими виплатами.

Суть справи та позиції сторін

До Вінницького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов про визнання протиправними дій Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області та зобов’язання здійснити виплату недоотриманих сум пенсії, нарахованих померлому пенсіонеру на виконання рішення суду.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що після смерті пенсіонера позивач звернулася до органу Пенсійного фонду із заявою про виплату сум пенсії, які були нараховані за життя останнього, зокрема на виконання рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 24.05.2022 у справі № 120/560/22-а. Загальний розмір нарахованої за цим рішенням заборгованості становить 197 876,58 грн.

Позивач зазначала, що такі кошти підлягають виплаті як недоодержана пенсія відповідно до статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

У відповідь на звернення позивача Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області листом від 03.07.2025 відмовило у виплаті коштів, пославшись на пропуск шестимісячного строку звернення після смерті пенсіонера, передбаченого законодавством.

Вважаючи такі дії протиправними, позивач звернулася до суду.

Відповідач заперечив проти позову та зазначив, що сума заборгованості, нарахована на виконання судового рішення у справі № 120/560/22-а, включена до відповідного реєстру судових рішень, який ведеться органами Пенсійного фонду України.

Водночас її виплата здійснюється виключно після виділення бюджетного фінансування з Державного бюджету України.

Крім того, відповідач послався на положення законодавства, відповідно до яких виплата недоодержаних сум пенсії членам сім’ї здійснюється за умови звернення не пізніше шести місяців після смерті пенсіонера, що у даному випадку дотримано не було.

Судом встановлено, що пенсіонер перебував на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області та отримував пенсію відповідно до Закону України № 2262-XII.

На виконання рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 24.05.2022 у справі № 120/560/22-а орган Пенсійного фонду здійснив перерахунок пенсії, внаслідок чого утворилася заборгованість у розмірі 197 876,58 грн.

Пенсіонер помер у червні 2023 року, що підтверджується свідоцтвом про смерть.

Позивач звернулася до органу Пенсійного фонду із заявою про виплату нарахованих сум у червні 2025 року, тобто після спливу більш ніж шести місяців з дня смерті пенсіонера.

Листом від 03.07.2025 року у задоволенні заяви було відмовлено з мотивів пропуску строку звернення.

Правова позиція суду та висновки

Суд виходив із положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону України № 2262-XII та підзаконних нормативних актів, які регулюють порядок виплати недоодержаних сум пенсії.

Суд зазначив, що недоодержані суми пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера не входять до складу спадщини та підлягають виплаті членам сім’ї за спеціальною процедурою, визначеною законом.

Такі суми виплачуються лише за умови звернення до органу Пенсійного фонду не пізніше шести місяців з дня смерті пенсіонера, що прямо передбачено статтею 61 Закону України № 2262-XII.

Суд також врахував правові висновки Верховного Суду, згідно з якими право на отримання таких сум реалізується виключно в межах спеціального правового механізму та не є спадковим у загальному розумінні.

Встановивши, що позивач звернулася із заявою після спливу встановленого законом шестимісячного строку, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову.

У задоволенні позову відмовлено повністю. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку у строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України.

