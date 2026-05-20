В Україні оновили правила електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами

Уряд змінив порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, уточнивши умови участі та розширивши можливості для виробників електроенергії з об’єктів розподіленої генерації.

Кабінет міністрів оновив порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами відповідно до змін у законодавстві про ринок електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд уточнив коло учасників та умови участі в таких аукціонах. Відтепер виробники електроенергії з об’єктів розподіленої генерації зможуть добровільно продавати електроенергію через електронні аукціони.

Прем’єрка зазначила, що рішення є частиною реалізації Планів стійкості та спрямоване на розвиток децентралізованої генерації.

«Таким чином підвищуємо прозорість і конкуренцію на ринку продажу електроенергії та підтримуємо розвиток розподіленої генерації», — наголосила Юлія Свириденко.

