В Україні майже 22 тисячі іноземних ФОПів – які країни та сфери бізнесу лідирують
В Україні станом на середину травня 2026 року зареєстровано 21 967 фізичних осіб-підприємців з іноземним громадянством. Про це повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
У середньому щороку, починаючи з періоду повномасштабної війни, в Україні відкривається близько 1 896 ФОПів, заснованих громадянами інших держав.
Регіональний розподіл
Кожен четвертий підприємець-іноземець зареєстрований у Києві — 5 216 осіб. Далі за кількістю ФОПів з іноземним громадянством ідуть:
- Харківська область — 3 506;
- Одеська область — 3 295.
Ці три регіони разом акумулюють майже 55% усіх іноземних підприємців в Україні.
Найпоширеніші сфери діяльності
Найчастіше іноземці відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі — 6 346 ФОПів. Також серед популярних напрямів:
- складська діяльність — 2 746;
- оптова торгівля — 1 732;
- готельно-ресторанна сфера (HoReCa) — 1 703;
- ІТ-сектор — 1 624.
Громадянство підприємців
Найбільшу частку серед іноземних ФОПів становлять громадяни Російської Федерації — 4 593 підприємці, що дорівнює кожному п’ятому.
Далі йдуть громадяни:
- В’єтнаму — 1 994;
- Азербайджану — 1 635;
- Узбекистану — 1 469;
- Молдови — 1 118.
Загалом майже половина всіх іноземних підприємців в Україні припадає на ці п’ять країн.
