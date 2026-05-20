В Україні майже 22 тисячі іноземних ФОПів – які країни та сфери бізнесу лідирують

18:06, 20 травня 2026
Найчастіше іноземці відкривають бізнес у роздрібній торгівлі, а кожен четвертий зареєстрований у Києві.
В Україні станом на середину травня 2026 року зареєстровано 21 967 фізичних осіб-підприємців з іноземним громадянством. Про це повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

У середньому щороку, починаючи з періоду повномасштабної війни, в Україні відкривається близько 1 896 ФОПів, заснованих громадянами інших держав.

Регіональний розподіл

Кожен четвертий підприємець-іноземець зареєстрований у Києві — 5 216 осіб. Далі за кількістю ФОПів з іноземним громадянством ідуть:

  • Харківська область — 3 506;
  • Одеська область — 3 295.

Ці три регіони разом акумулюють майже 55% усіх іноземних підприємців в Україні.

Найпоширеніші сфери діяльності

Найчастіше іноземці відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі — 6 346 ФОПів. Також серед популярних напрямів:

  • складська діяльність — 2 746;
  • оптова торгівля — 1 732;
  • готельно-ресторанна сфера (HoReCa) — 1 703;
  • ІТ-сектор — 1 624.

Громадянство підприємців

Найбільшу частку серед іноземних ФОПів становлять громадяни Російської Федерації — 4 593 підприємці, що дорівнює кожному п’ятому.

Далі йдуть громадяни:

  • В’єтнаму — 1 994;
  • Азербайджану — 1 635;
  • Узбекистану — 1 469;
  • Молдови — 1 118.

Загалом майже половина всіх іноземних підприємців в Україні припадає на ці п’ять країн.

