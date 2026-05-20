Чи впливають виплати за «пакунок малюка» на розмір допомоги одинокій матері

У ПФУ пояснили правила врахування виплат за «пакунок малюка» при призначенні допомоги.

Грошова компенсація вартості «пакунка малюка» не включається до сукупного доходу сім’ї під час призначення державної соціальної допомоги одиноким матерям.

Як пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області, державна соціальна допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї у розрахунку на одну особу.

Водночас, відповідно до постанови Кабміну від 4 лютого 2025 року №114, якою затверджено Порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», такі кошти не враховуються під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги.

Таким чином, отримана компенсація за «пакунок малюка» не впливатиме на розмір допомоги на дітей одиноким матерям.

