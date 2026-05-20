  1. В Україні

Чи впливають виплати за «пакунок малюка» на розмір допомоги одинокій матері

18:18, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФУ пояснили правила врахування виплат за «пакунок малюка» при призначенні допомоги.
Чи впливають виплати за «пакунок малюка» на розмір допомоги одинокій матері
Фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Грошова компенсація вартості «пакунка малюка» не включається до сукупного доходу сім’ї під час призначення державної соціальної допомоги одиноким матерям.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області, державна соціальна допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї у розрахунку на одну особу.

Водночас, відповідно до постанови Кабміну від 4 лютого 2025 року №114, якою затверджено Порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», такі кошти не враховуються під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги.

Таким чином, отримана компенсація за «пакунок малюка» не впливатиме на розмір допомоги на дітей одиноким матерям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Пенсійний фонд ПФУ грошова допомога

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]