Пенсії ВПО: у Раді пропонують зміни для спрощення оформлення та переведення виплат

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики запропонували рішення для спрощення переведення та оформлення пенсійних виплат для внутрішньо переміщених осіб та громадян, які змінили місце проживання внаслідок війни.

У парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики звернули увагу на проблему переведення виплат пенсій внутрішньо переміщених осіб та громадян, які змінили місце проживання внаслідок війни.

Частина з них виїжджала з прифронтових територій або тимчасово окупованих районів, де доступ до базових послуг був обмежений або відсутній.

Однією з ключових адміністративних процедур для таких осіб є переведення виплати пенсії за новим місцем фактичного проживання. Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується за місцем фактичного проживання пенсіонера незалежно від реєстрації, а зміна виплатних даних здійснюється за заявою особи — особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України або дистанційно через електронні сервіси з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Водночас на практиці реалізація цієї процедури залишається ускладненою для значної частини громадян, зазначили у комітеті.

Для багатьох пенсіонерів, особливо тих, хто проживає у сільській місцевості, звернення до сервісних центрів ПФУ пов’язане з додатковими фінансовими та фізичними труднощами, зокрема необхідністю тривалих поїздок, очікуванням у чергах та станом здоров’я.

Альтернативний цифровий формат також доступний не всім, оскільки значна частина літніх людей не має необхідних технічних засобів або навичок для користування електронними сервісами, зокрема для отримання кваліфікованого електронного підпису.

Окремо зазначається, що для внутрішньо переміщених осіб проблема ускладнюється необхідністю регулярної ідентифікації та оновлення даних у пенсійних реєстрах. У ряді випадків це призводить до затримок у виплатах або необхідності додаткового підтвердження статусу та місця проживання.

У комітеті Ради наголошують, що ключова складність полягає не у відсутності нормативного регулювання, а у практичній доступності адміністративних процедур для осіб похилого віку та маломобільних категорій населення.

Серед можливих напрямів удосконалення системи розглядається розширення міжвідомчого обміну даними між державними реєстрами для автоматичного оновлення інформації про місце проживання та статус отримувачів соціальних виплат.

Також пропонується розширення можливостей подання заяв через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, що могло б спростити доступ до адміністративних послуг у громадах.

