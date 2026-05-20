  1. В Україні

Пенсії ВПО: у Раді пропонують зміни для спрощення оформлення та переведення виплат

18:11, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики запропонували рішення для спрощення переведення та оформлення пенсійних виплат для внутрішньо переміщених осіб та громадян, які змінили місце проживання внаслідок війни.
Пенсії ВПО: у Раді пропонують зміни для спрощення оформлення та переведення виплат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики звернули увагу на проблему переведення виплат пенсій внутрішньо переміщених осіб та громадян, які змінили місце проживання внаслідок війни.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Частина з них виїжджала з прифронтових територій або тимчасово окупованих районів, де доступ до базових послуг був обмежений або відсутній.

Однією з ключових адміністративних процедур для таких осіб є переведення виплати пенсії за новим місцем фактичного проживання. Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується за місцем фактичного проживання пенсіонера незалежно від реєстрації, а зміна виплатних даних здійснюється за заявою особи — особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України або дистанційно через електронні сервіси з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Водночас на практиці реалізація цієї процедури залишається ускладненою для значної частини громадян, зазначили у комітеті. 

Для багатьох пенсіонерів, особливо тих, хто проживає у сільській місцевості, звернення до сервісних центрів ПФУ пов’язане з додатковими фінансовими та фізичними труднощами, зокрема необхідністю тривалих поїздок, очікуванням у чергах та станом здоров’я.

Альтернативний цифровий формат також доступний не всім, оскільки значна частина літніх людей не має необхідних технічних засобів або навичок для користування електронними сервісами, зокрема для отримання кваліфікованого електронного підпису.

Окремо зазначається, що для внутрішньо переміщених осіб проблема ускладнюється необхідністю регулярної ідентифікації та оновлення даних у пенсійних реєстрах. У ряді випадків це призводить до затримок у виплатах або необхідності додаткового підтвердження статусу та місця проживання.

У комітеті Ради наголошують, що ключова складність полягає не у відсутності нормативного регулювання, а у практичній доступності адміністративних процедур для осіб похилого віку та маломобільних категорій населення.

Серед можливих напрямів удосконалення системи розглядається розширення міжвідомчого обміну даними між державними реєстрами для автоматичного оновлення інформації про місце проживання та статус отримувачів соціальних виплат.

Також пропонується розширення можливостей подання заяв через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, що могло б спростити доступ до адміністративних послуг у громадах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України переселенці ВПО пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]