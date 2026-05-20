  1. В Україні

Що буде зі стажем, якщо не оцифрувати трудову книжку до 10 червня: пояснення ПФУ

19:05, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До 10 червня в Україні триває оцифрування трудових книжок, однак навіть після цієї дати паперові документи залишаться чинними.
Що буде зі стажем, якщо не оцифрувати трудову книжку до 10 червня: пояснення ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До 10 червня в Україні триває перехідний період для внесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру. Водночас навіть після цієї дати паперові трудові книжки залишатимуться чинними, а трудовий стаж не буде втрачений, якщо документи ще не встигли оцифрувати.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Попри встановлений урядом строк, через воєнний стан, велику кількість працівників та складнощі з поданням документів процес цифровізації, ймовірно, триватиме і після 10 червня. Крім того, сама процедура обробки документів може займати тривалий час — інколи кілька місяців. Насамперед Пенсійний фонд опрацьовує трудові книжки людей, які найближчим часом виходитимуть на пенсію.

Подати трудову книжку для оцифрування може як роботодавець, так і сам працівник. Для цього необхідно авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Після входу в особистий кабінет потрібно перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати сервіс «Відомості про трудові відносини». Далі слід заповнити необхідні дані, надати згоду на обробку персональної інформації, завантажити сканкопії документів і підписати заяву електронним підписом.

У Пенсійному фонді наголошують, що сканкопії мають бути якісними та читабельними.

Потрібно завантажувати всі заповнені сторінки трудової книжки у хронологічному порядку. Документи приймаються у форматах JPG або PDF, а розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Також рекомендується використовувати роздільну здатність сканування 300 dpi для належної якості зображення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ трудова книжка

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]