Що буде зі стажем, якщо не оцифрувати трудову книжку до 10 червня: пояснення ПФУ

До 10 червня в Україні триває перехідний період для внесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру. Водночас навіть після цієї дати паперові трудові книжки залишатимуться чинними, а трудовий стаж не буде втрачений, якщо документи ще не встигли оцифрувати.

Попри встановлений урядом строк, через воєнний стан, велику кількість працівників та складнощі з поданням документів процес цифровізації, ймовірно, триватиме і після 10 червня. Крім того, сама процедура обробки документів може займати тривалий час — інколи кілька місяців. Насамперед Пенсійний фонд опрацьовує трудові книжки людей, які найближчим часом виходитимуть на пенсію.

Подати трудову книжку для оцифрування може як роботодавець, так і сам працівник. Для цього необхідно авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Після входу в особистий кабінет потрібно перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати сервіс «Відомості про трудові відносини». Далі слід заповнити необхідні дані, надати згоду на обробку персональної інформації, завантажити сканкопії документів і підписати заяву електронним підписом.

У Пенсійному фонді наголошують, що сканкопії мають бути якісними та читабельними.

Потрібно завантажувати всі заповнені сторінки трудової книжки у хронологічному порядку. Документи приймаються у форматах JPG або PDF, а розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Також рекомендується використовувати роздільну здатність сканування 300 dpi для належної якості зображення.

