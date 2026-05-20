Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка звільнили з посад заступників міністра оборони

Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони — Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка

на фото Іван Гаврилюк

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони України. Відповідне кадрове рішення уряд прийняв під час засідання 20 травня.

Також Кабмін звільнив Євгена Мойсюка з посади заступника міністра оборони України.

Нагадаємо, що Іван Гаврилюк пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Отримав значний практичний досвід при проходженні військової служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України.

Євген Мойсюк раніше обіймав низку керівних посад у секторі безпеки та оборони.

У 2021–2024 роках він був заступником Головнокомандувача Збройних сил України. Після цього, у 2024–2025 роках, Мойсюк працював спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.