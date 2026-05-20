Зняття та виключення з військового обліку – у чому різниця

19:36, 20 травня 2026
Процедури мають різні правові наслідки: у першому випадку облік може відновлюватися, у другому — припиняється остаточно.
У Сумському обласному ТЦК та СП роз’яснили різницю між зняттям і виключенням з військового обліку відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Зняття з військового обліку

У ТЦК зазначають, що зняття з обліку є тимчасовою або технічною процедурою. Після неї особу можуть повторно поставити на військовий облік.

Основні підстави для зняття з обліку:

  • зміна місця проживання;
  • призов або вступ на військову службу чи навчання;
  • досягнення 25-річного віку (для призовників);
  • направлення на альтернативну службу або до установ виконання покарань;
  • зарахування до резерву або інші випадки, визначені законодавством.

Виключення з військового обліку

Виключення з обліку є остаточною процедурою, після якої особа більше не перебуває на військовому обліку.

Підстави для виключення:

  • смерть або визнання безвісно відсутнім;
  • припинення громадянства України;
  • визнання непридатним до військової служби;
  • досягнення граничного віку перебування в запасі;
  • інші випадки, передбачені законом.

Головна відмінність

У ТЦК підкреслюють різницю між процедурами:

  • зняття з обліку є тимчасовим і може бути поновлене;
  • виключення з обліку є остаточним і повторно на облік особу не ставлять.

