Зняття та виключення з військового обліку – у чому різниця
У Сумському обласному ТЦК та СП роз’яснили різницю між зняттям і виключенням з військового обліку відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Зняття з військового обліку
У ТЦК зазначають, що зняття з обліку є тимчасовою або технічною процедурою. Після неї особу можуть повторно поставити на військовий облік.
Основні підстави для зняття з обліку:
- зміна місця проживання;
- призов або вступ на військову службу чи навчання;
- досягнення 25-річного віку (для призовників);
- направлення на альтернативну службу або до установ виконання покарань;
- зарахування до резерву або інші випадки, визначені законодавством.
Виключення з військового обліку
Виключення з обліку є остаточною процедурою, після якої особа більше не перебуває на військовому обліку.
Підстави для виключення:
- смерть або визнання безвісно відсутнім;
- припинення громадянства України;
- визнання непридатним до військової служби;
- досягнення граничного віку перебування в запасі;
- інші випадки, передбачені законом.
Головна відмінність
У ТЦК підкреслюють різницю між процедурами:
- зняття з обліку є тимчасовим і може бути поновлене;
- виключення з обліку є остаточним і повторно на облік особу не ставлять.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.