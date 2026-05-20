  В Україні

Держпідтримка для бізнесу – за кого роботодавцям платять компенсації у 2026 році

19:54, 20 травня 2026
Програми виплат охоплюють працевлаштування ВПО, ветеранів, молодь та людей передпенсійного віку.
Державна служба зайнятості повідомила про реалізацію низки компенсаційних програм, у межах яких роботодавцям відшкодовують витрати за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, молоді, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Така підтримка дозволяє підприємствам не лише закривати вакансії, а й зменшувати власні витрати на персонал.

Основні види компенсацій

За працевлаштування людей з інвалідністю та осіб передпенсійного віку

Роботодавець може отримати компенсацію до 8647 грн щомісяця. Виплати здійснюються протягом 6 місяців за умови працевлаштування працівника щонайменше на 1 рік.

За працевлаштування учасників бойових дій

Із 2026 року передбачена компенсація у розмірі до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на дату виплати, що становить до 12 970,5 грн щомісяця. Виплата надається протягом 6 місяців за умови працевлаштування не менше ніж на 1 рік.

За працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Роботодавцям компенсують до 8647 грн щомісяця. Виплати тривають 3 місяці, а у разі працевлаштування ВПО з інвалідністю — 6 місяців.

За працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа ВПО

Програма передбачає компенсацію до 17 294 грн. Вона надається при працевлаштуванні за строковими трудовими договорами, а загальна тривалість виплат протягом року становить до 6 місяців.

За працевлаштування молоді та окремих категорій безробітних

Роботодавцю компенсують 4323,5 грн щомісяця за працевлаштування:

  • громадян до 25 років;
  • осіб до 35 років на перше робоче місце;
  • осіб, звільнених зі строкової військової служби.

Виплати здійснюються протягом 6 місяців за умови працевлаштування строком не менше ніж на 1 рік.

Компенсація за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю

Держава відшкодовує витрати на створення безбар’єрних умов праці:

  • до 129 705 грн — для осіб з інвалідністю I групи;
  • до 86 470 грн — для осіб з інвалідністю II групи.

