Іспанія викликає експремʼєра Родрігеса Сапатеро до суду у справі про «корупційний бутік»

Офіційне висунення звинувачень експрем’єру Іспанії Хосе Луїсу Сапатеро продемонструвало світові зразок юридичної пропорційності та незалежності судів.

У світі, де правосуддя все частіше стає об’єктом політичних торгів, іспанський прецедент Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро стає новим індикатором зрілості інституцій. Масштабний корупційний скандал в Іспанії вийшов на новий рівень: колишнього прем’єр-міністра офіційно викликано до суду як підслідного.

Згідно з ухвалою Центрального суду інстанції (Tribunal Central de Instancia) від 18 травня 2026 року, Хосе Луїс Родрігес Сапатеро офіційно визнаний особою під слідством. Його викликано для надання свідчень 2 червня 2026 року у справі про ймовірні злочини, пов’язані з торгівлею впливом та відмиванням капіталів.

Суть звинувачень полягає у створенні «стабільної та ієрархічної структури», яка використовувала політичні зв'язки Сапатеро для отримання переваг для третіх осіб, зокрема для авіакомпанії Plus Ultra Líneas Aéreas SA.

Колишньому прем’єр-міністру Іспанії приписується роль координатора багаторівневої організаційної структури. Згідно з матеріалами справи, Сапатеро особисто координував діяльність зі свого офісу у Мадриді, даючи інструкції та підтримуючи контакти високого рівня.

Довірені особи, такі як Хуліо Мартінес Мартінес (якого в перехоплених повідомленнях називають «банком шефа») та Аарон Фахардо Гарсія, виступали прямими посередниками з клієнтами.

Секретар Марія Гертрудіс Алькасар Хіменес та Крістобаль Кано забезпечували формальне прикриття: макетування звітів, виписку фіктивних рахунків-фактур та координацію платежів.

У документах мережа впливу фігурує під внутрішньою назвою «Finance Boutique». Це не просто метафора, а функціональна модель корупції, де прем’єр-міністр виступав лідером та джерелом контактів найвищого рівня.

Ключовим епізодом справи є виділення 53 млн євро допомоги авіакомпанії Plus Ultra з фонду FASEE під час пандемії Covid-19. Розслідування встановило, що компанія перебувала у стані банкрутства ще до пандемії, що за законом унеможливлювало отримання допомоги. Щоб приховати це, використовувалися бухгалтерські інструменти та фіктивні позики від панамської групи Panacorp.

За «консультаційні послуги» авіакомпанія виплачувала мережі Сапатеро сотні тисяч євро. Зокрема, було підписано контракт на 1% від суми держдопомоги (близько 530 000 євро) з компанією Idella Consulenza Strategica.

Діяльність мережі не обмежувалася Іспанією. Документи вказують на тісні зв'язки з Венесуелою для отримання дозволів на польоти. Крім того, за вказівкою Сапатеро в Дубаї було створено офшорну структуру Landside Dubai Fzco. Слідство вважає, що вона була спроектована саме для отримання «комісійних» від порятунку Plus Ultra за межами іспанського податкового контролю.

Процесуальні моменти

Цікавим аспектом є рішення судді щодо обшуків. Суддя дозволив обшук офісу Родрігеса Сапатеро, але відмовив у обшуку його приватного помешкання.

Аргументація судді є зразком юридичної пропорційності. Право на недоторканність житла, що гарантується статтею 18.2 Конституції Іспанії, є фундаментальним.

Оскільки слідство вже має доступ до офісних комп’ютерів та листування, обшук приватного будинку на даному етапі є надмірним втручанням, користь від якого є гіпотетичною порівняно зі шкодою для приватності.

Цей підхід різко контрастує з українською практикою, де обшуки часто використовуються правоохоронцями як елемент медійного шоу для тиску на суддів чи посадовців, ще до отримання реальних доказів.

Уроки для України

Справа Сапатеро вказує на перехід європейської корупції до моделі «фінансових бутіків» — невеликих, інтелектуально прикритих структур, які професійно торгують державним впливом. Для України цей прецедент є важливим уроком, оскільки він показує, що навіть найвищий статус екс-прем’єра не дає імунітету, якщо цифрові сліди та міжнародна співпраця (HSI США) доводять існування організованої структури.

Проте проблема світової корупції у вищих ешелонах влади криється не лише в персоналіях, а насамперед у слабкості державних інститутів. Коли конституційні механізми стримувань і противаг послаблюються, а органи суддівського врядування втрачають автономію, вся правова система ризикує перетворитися на інструмент політичного впливу.

У цьому контексті Україна має обрати шлях до негайного та повноцінного відновлення незалежної роботи ключових інституцій — Конституційного Суду України та Вищої ради правосуддя. Повернути довіру суспільства до правосуддя можливо лише через прозоре формування цих органів та повну мінімізацію політичного втручання.

Не менш важливим буде і відмова від «медійного правосуддя» — припинення практики, коли гучні заяви у соціальних мережах та масштабні інформаційні кампанії передують офіційним судовим процедурам і вирокам.

Головним індикатором зрілості демократії є здатність притягувати до відповідальності будь-яких посадовців, незалежно від їхнього статусу чи політичної ваги, але виключно через належні правові процедури. Саме збереження інституційної автономії судів визначає, чи буде правосуддя реальним механізмом контролю за владою, чи залишиться лише декларативним принципом.

