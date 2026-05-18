У Дніпрі через атаку РФ пошкоджено будівлю податкової служби, фото

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та приміщення.

фото: Леся Карнаух

Унаслідок нічної масованої атаки РФ у Дніпрі пошкоджено адміністративну будівлю податкової служби в одному з районів міста. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та приміщення, однак люди не постраждали. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Вона зазначила, що попри постійні ворожі обстріли працівники податкової служби продовжують працювати та забезпечувати стабільність процесів.

