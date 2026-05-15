У Києві збільшили кількість мобілізаційних груп ТЦК на 40% — у чому причина

Посилення мобілізаційних заходів пояснюють зростанням штатної чисельності груп у столиці.

У Києві кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки збільшилася приблизно на 40%. Про це повідомив виконувач обов’язків заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко.

За його словами, у столиці триває посилення мобілізаційних заходів, зокрема шляхом розширення кількості відповідних груп.

«Ми здійснюємо заходи оповіщення і в місцях проживання, і в місцях, де люди працюють», — зазначив він.

Кравченко пояснив, що накази щодо формування та роботи груп оповіщення видаються щоденно, а самі групи працюють у штатному режимі. Він додав, що останнім часом їхня кількість справді зросла через необхідність посилення мобілізаційних заходів.

За його словами, збільшення відбулося орієнтовно протягом останніх трьох–чотирьох місяців, однак точні показники він не озвучив.

«Відсоток — десь близько 40% збільшена кількість груп оповіщення», — уточнив посадовець.

Він також нагадав, що минулого року в структурі ТЦК відбулися організаційні зміни, зокрема було створено підрозділи охорони та оповіщення, а нині штат груп оповіщення додатково розширено.

