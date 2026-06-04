ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання судді Рахівського райсуду Віктора Ємчука

ВККС припинила оцінювання судді на відповідність займаній посаді.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді Рахівського районного суду Закарпатської області на відповідність займаній посаді.

Так, за результатами засідання Комісія вирішила припинити проведення кваліфікаційного оцінювання судді Рахівського районного суду Закарпатської області Ємчука Віктора Едуардовича.

Раніше ми повідомляли, що ВККС рекомендувала призначити Сергія Трасковського на посаду судді Ізяславського райсуду Хмельницької області.

Додамо, ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Черкаського окружного адмінсуду.

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