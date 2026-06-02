ВККС рекомендувала призначити Сергія Трасковського на посаду судді Ізяславського райсуду Хмельницької області

У понеділок, 1 червня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування Трасковського Сергія Леонідовича на посаду судді Ізяславського районного суду Хмельницької області. Про це повідомила ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Трасковського Сергія Леонідовича на посаду судді Ізяславського районного суду Хмельницької області.

