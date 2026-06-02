  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить Сергея Трасковского на должность судьи Изяславского райсуда Хмельницкой области

19:02, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья прошел квалификационное оценивание и признан Комиссией соответствующим занимаемой должности.
ВККС рекомендовала назначить Сергея Трасковского на должность судьи Изяславского райсуда Хмельницкой области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 1 июня, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендации Трасковского Сергея Леонидовича на должность судьи Изяславского районного суда Хмельницкой области. Об этом сообщила ВККС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошел квалификационное оценивание и признан Комиссией соответствующим занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Трасковского Сергея Леонидовича на должность судьи Изяславского районного суда Хмельницкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП может оправдать судью Геннадия Салая по делу о незаконных НСРД в отношении адвоката

Судья Геннадий Салай может избежать дисциплинарной ответственности за незаконное санкционирование НСРД в отношении адвоката.

Верховный Суд: смерть военнослужащего от инфаркта не исключает право семьи на 15 млн гривен

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций по спору о выплате 15 млн грн матери военнослужащего, который умер от инфаркта во время службы.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Людмилу Салтан, которая просила $4 тысячи за принятие решения, уволили с должности судьи в Одессе

ВСП принял решение об увольнении Людмилы Салтан с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]