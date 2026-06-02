Украинцы, уже находящиеся под временной защитой в ЕС, не потеряют свой статус — Еврокомиссия

В ЕС обсуждают новые правила временной защиты для будущих беженцев.

Государства-члены Европейского Союза соглашаются с необходимостью продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины после марта 2027 года. В то же время в ЕС продолжаются дискуссии относительно возможных изменений правил для новых заявителей.

Об этом во время круглого стола в Европейском парламенте сообщила представитель Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Улльрих.

По ее словам, отмечает Радио Свобода, несмотря на стремление достичь мира, Евросоюз должен планировать свои действия, исходя и из альтернативных сценариев развития событий.

«Продолжаются дискуссии относительно возможных адаптаций правил для будущих прибытий», — подтвердила Улльрих и подчеркнула, что никаких окончательных решений по этому вопросу на данный момент не принято.

Представительница Еврокомиссии подчеркнула, что возможные изменения не будут касаться украинцев, которые уже находятся под временной защитой в странах Евросоюза.

Как стало известно накануне, столицы стран Европейского Союза обсуждают возможность сужения сферы действия Директивы о временной защите, в частности путем исключения из нее украинских мужчин призывного возраста.

Речь идет о механизме временной защиты, который после полномасштабного вторжения России в 2022 году предоставил право более чем 4 миллионам украинцев жить и работать в ЕС без прохождения национальных процедур предоставления убежища. В настоящее время программа действует до марта 2027 года.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, среди вариантов будущего продления рассматривается сужение сферы действия защиты. В частности — через «исключение мужчин призывного возраста» или лиц, выехавших из Украины с нарушением установленных правил.

В случае реализации таких изменений они будут касаться только новых заявителей, которые будут обращаться за статусом временной защиты.

По состоянию на март 2026 года статус временной защиты в ЕС имели 4,33 млн украинцев. Больше всего — в Германии (1,27 млн), Польше (961,4 тыс.) и Чехии (379,8 тыс.). Среди получателей 43,3% составляли женщины, 30,1% — дети, 26,6% — мужчины.

