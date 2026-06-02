  1. В Украине

Украинцы, уже находящиеся под временной защитой в ЕС, не потеряют свой статус — Еврокомиссия

16:42, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ЕС обсуждают новые правила временной защиты для будущих беженцев.
Украинцы, уже находящиеся под временной защитой в ЕС, не потеряют свой статус — Еврокомиссия
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государства-члены Европейского Союза соглашаются с необходимостью продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины после марта 2027 года. В то же время в ЕС продолжаются дискуссии относительно возможных изменений правил для новых заявителей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом во время круглого стола в Европейском парламенте сообщила представитель Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Улльрих.

По ее словам, отмечает Радио Свобода, несмотря на стремление достичь мира, Евросоюз должен планировать свои действия, исходя и из альтернативных сценариев развития событий.

«Продолжаются дискуссии относительно возможных адаптаций правил для будущих прибытий», — подтвердила Улльрих и подчеркнула, что никаких окончательных решений по этому вопросу на данный момент не принято.

Представительница Еврокомиссии подчеркнула, что возможные изменения не будут касаться украинцев, которые уже находятся под временной защитой в странах Евросоюза.

Как стало известно накануне, столицы стран Европейского Союза обсуждают возможность сужения сферы действия Директивы о временной защите, в частности путем исключения из нее украинских мужчин призывного возраста.

Речь идет о механизме временной защиты, который после полномасштабного вторжения России в 2022 году предоставил право более чем 4 миллионам украинцев жить и работать в ЕС без прохождения национальных процедур предоставления убежища. В настоящее время программа действует до марта 2027 года.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, среди вариантов будущего продления рассматривается сужение сферы действия защиты. В частности — через «исключение мужчин призывного возраста» или лиц, выехавших из Украины с нарушением установленных правил.

В случае реализации таких изменений они будут касаться только новых заявителей, которые будут обращаться за статусом временной защиты.

По состоянию на март 2026 года статус временной защиты в ЕС имели 4,33 млн украинцев. Больше всего — в Германии (1,27 млн), Польше (961,4 тыс.) и Чехии (379,8 тыс.). Среди получателей 43,3% составляли женщины, 30,1% — дети, 26,6% — мужчины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ЕС Украина беженец война

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП может оправдать судью Геннадия Салая по делу о незаконных НСРД в отношении адвоката

Судья Геннадий Салай может избежать дисциплинарной ответственности за незаконное санкционирование НСРД в отношении адвоката.

Верховный Суд: смерть военнослужащего от инфаркта не исключает право семьи на 15 млн гривен

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций по спору о выплате 15 млн грн матери военнослужащего, который умер от инфаркта во время службы.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Людмилу Салтан, которая просила $4 тысячи за принятие решения, уволили с должности судьи в Одессе

ВСП принял решение об увольнении Людмилы Салтан с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]