  Общество

Как возобновить выплату пенсии в случае непрохождения физической идентификации

13:56, 2 июня 2026
Пенсионный фонд возобновляет выплату пенсии со дня ее прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты приостановления выплаты.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило: если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения.

Что необходимо сделать:

- пройти физическую идентификацию

Выплата после возобновления

В ПФ добавили, что жителям временно оккупированных территорий и лицам, выехавшим с временно оккупированных территорий, выплата пенсий и страховых выплат осуществляется только при условии неполучения пенсии/страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

