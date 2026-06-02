Как возобновить выплату пенсии в случае непрохождения физической идентификации
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило: если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения.
Что необходимо сделать:
- пройти физическую идентификацию
Выплата после возобновления
Пенсионный фонд Украины возобновляет выплату пенсии/страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты приостановления выплаты.
В ПФ добавили, что жителям временно оккупированных территорий и лицам, выехавшим с временно оккупированных территорий, выплата пенсий и страховых выплат осуществляется только при условии неполучения пенсии/страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.
