  1. Суспільство

Як поновити виплату пенсії у разі непроходження фізичної ідентифікації

13:56, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсійний фонд поновлює виплату пенсії з дня їх припинення, якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом одного року з дати зупинення виплати.
Як поновити виплату пенсії у разі непроходження фізичної ідентифікації
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна поновити протягом одного року з дати припинення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що необхідно зробити:

- пройти фізичну ідентифікацію

Виплата після поновлення

Пенсійний фонд України поновлює виплату пенсії/страхових виплат з дня їх припинення, якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом одного року з дати зупинення виплати.

У ПФ додали, що мешканцям тимчасово окупованих територій та особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, виплата пенсії та страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії/ страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Верховний Суд пояснив, коли позивач не платить за адвоката відповідача

Верховний Суд роз’яснив, чому експертизи та затягування справи не дають права на витрати.

ВРП продовжила відсторонення судді Івана Посохова через справу про вимагання хабаря від адвоката

Суддю Івана Посохова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]