  1. В Україні
  2. / Суд інфо

В Україні зруйновано 20 будівель судів, ще 176 приміщень пошкоджені війною

13:02, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП повідомила, скільки судів і судових будівель постраждали через війну.
В Україні зруйновано 20 будівель судів, ще 176 приміщень пошкоджені війною
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на кінець 2025 року апеляційні та місцеві суди були забезпечені 772 будівлями та приміщеннями. Водночас повномасштабна збройна агресія РФ на території України спричинила масштабні ушкодження та руйнування будівель і приміщень судів, органів та установ системи правосуддя.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказали у ВРП, унаслідок бойових дій, ракетних ударів та авіаційних атак у значній кількості об’єктів, зокрема в районах активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або в зонах підвищеної загрози обстрілів, зазнали пошкоджень конструкції, інженерні мережі та комунікації, що істотно ускладнює або унеможливлює їх використання для здійснення правосуддя.

За даними ДСА, від початку повномасштабного вторгнення і до кінці 2025 року було пошкоджено 176 приміщень 167 судів, органів та установ системи правосуддя. Із них у 67 приміщеннях розміщуються або розміщувалися 154 суди.

Крім того, 20 будівель і приміщень 19 судів зруйновані, зокрема дві будівлі — частково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДСА війна ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Верховний Суд пояснив, коли позивач не платить за адвоката відповідача

Верховний Суд роз’яснив, чому експертизи та затягування справи не дають права на витрати.

ВРП продовжила відсторонення судді Івана Посохова через справу про вимагання хабаря від адвоката

Суддю Івана Посохова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

ВРП задовольнила заяву судді Олега Товстолужського про відставку

Суддю місцевого суду Харківської області Олега Товстолужського звільнено у відставку

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]