В Україні зруйновано 20 будівель судів, ще 176 приміщень пошкоджені війною

ВРП повідомила, скільки судів і судових будівель постраждали через війну.

Станом на кінець 2025 року апеляційні та місцеві суди були забезпечені 772 будівлями та приміщеннями. Водночас повномасштабна збройна агресія РФ на території України спричинила масштабні ушкодження та руйнування будівель і приміщень судів, органів та установ системи правосуддя.

Як вказали у ВРП, унаслідок бойових дій, ракетних ударів та авіаційних атак у значній кількості об’єктів, зокрема в районах активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або в зонах підвищеної загрози обстрілів, зазнали пошкоджень конструкції, інженерні мережі та комунікації, що істотно ускладнює або унеможливлює їх використання для здійснення правосуддя.

За даними ДСА, від початку повномасштабного вторгнення і до кінці 2025 року було пошкоджено 176 приміщень 167 судів, органів та установ системи правосуддя. Із них у 67 приміщеннях розміщуються або розміщувалися 154 суди.

Крім того, 20 будівель і приміщень 19 судів зруйновані, зокрема дві будівлі — частково.

