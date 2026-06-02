Суди відстають у зарплатах від ДБР, НАБУ та СБУ — у ВРП фіксують кадровий відтік

Зарплата працівників судів залишається неконкурентною серед інших працівників юридичних спеціальностей, а суддівська винагорода фактично «заморожена» з 2020 року.

В Україні зберігається системна проблема фінансового забезпечення судової влади — як у частині оплати праці працівників апаратів судів, так і щодо суддівської винагороди, яка фактично не переглядалася роками. Про це йдеться в Щорічній доповіді за 2025 рік Вищої ради правосуддя.

У ВРП наголошують, що рівень оплати праці працівників апаратів судів на сьогодні залишається неконкурентним серед інших працівників юридичних спеціальностей, зокрема в прокуратурі, поліції, ДБР, НАБУ, СБУ тощо.

Як наслідок, у судах фіксується кадровий дефіцит, висока плинність персоналу та складнощі із заповненням вакансій. Це безпосередньо впливає на ефективність роботи судової системи.

У Вищій раді правосуддя зауважують, що про низький рівень заробітної плати працівників апаратів судів, особливо місцевих загальних судів, несправедливу класифікацію посад, що призводить до звільнення кваліфікованих працівників і складнощі в заповненні вакансій, повідомила велика кількість судів у пропозиціях до доповіді за 2025 рік.

Так, РСУ зазначила, що визначена класифікація посад у судовій системі та встановлені посадові оклади спеціалістів таких сфер як HR-менеджмент, ITсфера та сфера управління фінансами, не відповідають рівню професійної компетентності, не враховують специфіки роботи в судовій системі, необхідності спеціальних знань у сфері судочинства та забезпечення здійснення правосуддя; визначення класифікації посад працівників режимно-секретних органів судів не враховує не лише необхідної професійної освіти та досвіду, а й рівня відповідальності та повноважень цих працівників апарату суду.

Суддівська винагорода фактично «заморожена» з 2020 року

Окремо у ВРП звертають увагу на проблему суддівської винагороди, яка залишається прив’язаною до розрахункової бази, встановленої ще у 2020 році.

Адже починаючи із 2021 року, закони України про Державний бюджет на відповідний рік визначають окремий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлюється для визначення базового посадового окладу судді, – 2102 грн (дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб, установленому Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на 1 січня 2020 року).

Фактично, в умовах, зокрема, повномасштабної війни, суттєвих інфляційних процесів, зростання споживчих цін, тарифів і загального підвищення вартості життя, суддівська винагорода залишається «замороженою» на рівні 2020 року протягом усього періоду 2021–2026 років.

Відтак, 23 січня 2026 року Пленум Верховного Суду ухвалив рішення звернутися до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності положень законів України про Державний бюджет України на 2022–2025 роки, якими встановлено з 1 січня відповідного календарного року прожитковий мінімум для працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, у розмірі 2102 гривні.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України оновило дані щодо оплати праці працівників органів судової влади та опублікував дані за квітень 2026 року. Згідно з інформацією, середня заробітна плата в органах судової системи центрального рівня становила 62,05 тис. грн.

