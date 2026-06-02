  1. Суспільство

2 червня – яке сьогодні свято та головні події

08:48, 2 червня 2026
У вівторок, 2 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 червня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Цей день започаткували 2016 року міжнародні організації та активісти, щоб привернути увагу до проблеми розладів харчової поведінки, підвищити обізнаність суспільства та підтримати людей, які стикаються з такими захворюваннями.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 2 червня, віряни святкують День пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського. Видатний церковний діяч, богослов і захисник шанування святих ікон. Він народився близько 758 року в Константинополі та 806 року став патріархом Царгородським (Константинопольським). Під час періоду іконоборства святий Никифор рішуче виступав на захист почитання ікон, за що зазнав переслідувань від імператора Лев V Вірменин. 815 року його усунули з патріаршого престолу та відправили на заслання, де він провів решту життя.

Календар важливих подій за 2 червня

  • 455 рік — Вандальське військо захоплює Рим і протягом двох тижнів безжально грабує місто, спустошуючи його скарби й культурні надбання;

  • 1537 рік — Папа Римський Павло III видає буллу, якою урочисто визнає, що корінні народи Америки є повноцінними людьми з душею, та накладає заборону на їхнє поневолення;

  • 1652 рік — Під Батогом об’єднане військо запорозьких козаків і кримських татар під проводом Богдана Хмельницького завдає нищівної поразки польському війську на чолі з Марціном Калиновським;

  • 1851 рік — Американський штат Мен стає першим у США, де офіційно запроваджують “сухий закон”, заборонивши продаж і виробництво алкоголю;

  • 1857 рік — Джеймс Ґіббс із Вірджинії отримує патент на швацьку машину з однонитковим стібком — одну з важливих інновацій у швейному виробництві;

  • 1859 рік — На головному острові Японії — Хонсю — засновують місто Йокогама, яке згодом стане одним із ключових торговельних і портових центрів країни;

  • 1896 рік — Італійський винахідник Ґульєльмо Марконі офіційно запатентовує пристрій для бездротової передачі сигналів — радіо;

  • 1918 рік — Німеччина та Австро-Угорщина юридично визнають владу гетьмана Павла Скоропадського в Україні, підтвердивши її на міжнародному рівні;

  • 1924 рік — Конгрес США ухвалює рішення надати повноправне громадянство усім корінним американцям — індіанцям;

  • 1946 рік — За результатами загального референдуму в Італії монархію скасовують, а країну проголошують республікою;

  • 1953 рік — У Лондоні відбувається офіційна коронація Єлизавети II — королеви Великої Британії, яка згодом стане найдовше правлячим монархом в історії країни;

  • 1976 рік — Пасажирський літак Як-40 здійснює посадку в київському районі Осокорки — подія стала резонансною в історії міської авіації;

  • 1996 рік — Україна офіційно завершує процес ядерного роззброєння і втрачує статус держави, що володіє ядерною зброєю;

  • 2010 рік — Парламент Квебеку (Канада) одностайно визнає Голодомор 1932–1933 років актом геноциду українського народу й установлює День пам’яті жертв цієї трагедії.

