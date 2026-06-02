У Києві після обстрілу РФ перекрили рух транспорту на низці вулиць, громадський транспорт курсує зі змінами

Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина громадського транспорту тимчасово працює зі змінами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 2 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву.

Патрульна поліція повідомила, через ворожу атаку було перекрито рух транспорту по низці вулиць:

- вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);

- провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);

- вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);

- вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);

- вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);

- вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);

- вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Рух громадського транспорту

Крім того, після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами . Про це повідомила КМДА.

«Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами», - йдеться у повідомленні.

Затримується рух тролейбусів №№29, 30, 31 і трамваїв №№14, 15, 22, 25.

За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення:

№14-Т –»Просп. Відрадний» – »Дегтярівський шляхопровід».

Рух тролейбусів №№29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вул. Милославської до ст.м. «Мінська».

Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.

Автобуси №№28, 53 курсують зі змінами:

№28 – по вул. Альпійська, вул. Деміївська, просп. Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;

№53 – вул. Межигірська, далі за власним маршрутом.

У КМДА додали, що рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.