  1. В Україні

У Києві після обстрілу РФ перекрили рух транспорту на низці вулиць, громадський транспорт курсує зі змінами

08:30, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина громадського транспорту тимчасово працює зі змінами.
У Києві після обстрілу РФ перекрили рух транспорту на низці вулиць, громадський транспорт курсує зі змінами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 2 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву.  

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Патрульна поліція повідомила, через ворожу атаку було перекрито рух транспорту по низці вулиць:

- вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);

- провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);

- вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);

- вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);

- вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);

- вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);

- вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Рух громадського транспорту

Крім того, після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами . Про це повідомила КМДА.

«Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами», - йдеться у повідомленні.

Затримується рух тролейбусів №№29, 30, 31 і трамваїв №№14, 15, 22, 25.

За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення: 

№14-Т –»Просп. Відрадний» –  »Дегтярівський шляхопровід».

Рух тролейбусів №№29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вул. Милославської до ст.м. «Мінська».

Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.

Автобуси №№28, 53 курсують зі змінами:

№28 – по вул. Альпійська, вул. Деміївська, просп. Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;

№53 – вул. Межигірська, далі за власним маршрутом.

У КМДА додали, що рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ обстріл

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Вадим Кірієнко, який очолював управління Мін’юсту, заплатить державі за Range Rover, оформлений на доньку — ВС

ВС залишив у силі стягнення 3,29 млн грн за авто на доньку посадовця та підтвердив, що тягар спростування необґрунтованості активу лежить на відповідачі.

Моніторинг ДБР у справах ТЦК під питанням: у законопроєкті виявили неузгодженість із процедурою розслідування

У законопроєкті щодо ТЦК та ВЛК пропонують посилити відповідальність за порушення під час призову та військово-лікарських оглядів.

Борг можуть стягнути навіть без оригіналу договору, якщо він згорів під обстрілами — Верховний Суд

Війна може знищити документи, але не борг недобросовісного покупця: Верховний Суд поставив «вірогідність доказів» вище формальних недоліків

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

Верховний Суд виправдав поліцейського, який застосував газовий балончик до чоловіка, що знімав затримання на відео

Верховний Суд: застосування газового балончика до чоловіка, який втручався у дії поліцейських, саме по собі не свідчить про перевищення службових повноважень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]