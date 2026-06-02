У Києві пошкоджена одна з найбільших амбулаторій Голосіївського району: де приймають пацієнтів

2 червня прийом пацієнтів з амбулаторії № 5 здійснюватимуть в амбулаторії № 7 на просп. Академіка Глушкова, 31-А.

Як відомо, 2 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 на вул. Академіка Заболотного, 48-А.

Зазначається, що це одна з найбільших амбулаторій Голосіївського району, яка обслуговує близько 20 тисяч пацієнтів.

«Сьогодні прийом пацієнтів за графіком здійснюватимуть в амбулаторії № 7 на просп. Академіка Глушкова, 31-А.

Телефон реєстратури: 0638242360. Наразі опрацьовується питання подальшої організації роботи амбулаторії № 5», - додали у КМДА.

