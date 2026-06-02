Що буде з українськими біженцями після завершення тимчасового захисту в ЄС – Україна формує план дій на 2026-2027 роки

Уряд готує план дій на 2026-2027 роки для реагування на можливе припинення режиму тимчасового захисту громадян України в країнах Євросоюзу та створення умов для їх добровільного повернення.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України оголосило про початок громадських консультацій щодо проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій на 2026-2027 роки з реагування на виклики у зв’язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу».

Як зазначають у міністерстві, метою документа є завчасна та скоординована підготовка держави до можливого завершення дії режиму тимчасового захисту для українців у країнах-членах ЄС, а також створення умов для їхнього добровільного повернення в Україну.

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська наголосила, що важливо, щоб документ був практичним, зрозумілим і враховував реальні потреби людей незалежно від того, коли вони ухвалять рішення повернутися в Україну — одразу після завершення тимчасового захисту чи пізніше. Саме тому міністерство прагне отримати пропозиції від усіх зацікавлених сторін.

Які напрямки передбачає план

Серед основних напрямів плану передбачені координація з державами-членами ЄС, розвиток Мережі єдності для українців за кордоном, запуск цифрових інструментів підтримки, посилення спроможності громад в Україні, а також створення умов для добровільного повернення та сталої реінтеграції громадян.

Чому виникла потреба у підготовці плану

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України мільйони громадян були змушені залишити країну.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 30 квітня 2025 року у світі налічувалося 5,76 млн українських біженців, з яких близько 5,2 млн перебували в Європі.

Водночас, за даними Eurostat, станом на 31 березня 2026 року тимчасовий захист у державах-членах Європейського Союзу мали 4,33 млн громадян України, які виїхали через російську агресію.

У документі зазначається, що тимчасовий захист залишається основним правовим механізмом перебування значної частини українців у країнах ЄС.

Тимчасовий захист продовжено до 2027 року

Відповідно до Виконавчого рішення Ради ЄС 2025/1460 від 15 липня 2025 року дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, продовжено до 4 березня 2027 року.

Це рішення забезпечує українцям можливість законного перебування на території держав-членів ЄС та доступ до основних прав і послуг відповідно до законодавства країн перебування.

Водночас у пояснювальній записці наголошується, що продовження тимчасового захисту не скасовує необхідності завчасної підготовки до можливого завершення або трансформації цього режиму.

Зокрема, Рекомендація Ради Європейського Союзу від 16 вересня 2025 року передбачає поступовий та скоординований перехід від режиму тимчасового захисту до інших правових статусів проживання, а також заходи для впорядкованого добровільного повернення громадян України та їхньої сталої реінтеграції.

Що передбачає проєкт урядового рішення

Проєктом розпорядження Кабінету Міністрів пропонується затвердити План дій на 2026–2027 роки з реагування на виклики у зв’язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу.

У документі зазначено, що розроблення плану необхідне для підготовки держави до можливої зміни правового становища українців у країнах ЄС, забезпечення підтримки їхнього добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні, а також для координації дій усіх зацікавлених сторін.

Розроблення плану передбачене завданням №203 Плану пріоритетних дій Уряду на 2026 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2026 року №306-р.

Фінансування та правові аспекти

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація акта здійснюватиметься в межах Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік».

Фінансування заходів у 2026–2027 роках планується забезпечувати за рахунок чинних бюджетних програм державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

У сфері правового регулювання діють Конституція України та Закон України «Про центральні органи виконавчої влади».

Також у документі вказано, що проєкт не містить положень, які створюють корупційні ризики, підстави для дискримінації або впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Як долучитися до обговорення

У Мінсоцполітики закликали представників громадськості, органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін долучитися до обговорення проєкту та надсилати свої пропозиції й зауваження.

Пропозиції та зауваження прийматимуть протягом 15 календарних днів із дня оприлюднення документа. Їх можна подати письмово за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, або в електронному вигляді на адресу: [email protected].

Після завершення строку подання, розгляду та узагальнення пропозицій звіт про результати електронних консультацій буде оприлюднений на офіційному сайті Мінсоцполітики.

