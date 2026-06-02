Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №15285 «Про внесення змін до деяких законів України щодо залучення військовослужбовців до законопроектної роботи Верховної Ради України» пропонує запровадити новий інститут — військових радників народного депутата України. Йдеться про можливість залучення діючих військовослужбовців до роботи з парламентарями, які займаються питаннями національної безпеки, оборони, розвідки та парламентського контролю за силовими структурами.

Проєкт розроблено на тлі триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України. У пояснювальній записці зазначається, що метою ініціативи є використання практичного досвіду військовослужбовців під час підготовки законодавчих рішень у сфері національної безпеки, оборони, розвідки та проходження військової служби.

Автори законопроєкту виходять із того, що військовослужбовці можуть забезпечити народним депутатам фахову інформаційно-аналітичну підтримку та допомогти враховувати реальні потреби сектору безпеки й оборони під час підготовки законодавчих ініціатив.

Суть законодавчих змін

Законопроєкт пропонує запровадити новий інститут — військових радників народного депутата України. Для цього Закон України «Про статус народного депутата України» планується доповнити новою статтею 34-1.

Право мати таких радників отримають народні депутати, які працюють у комітетах Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, а також у комітеті, що здійснює парламентський контроль за діяльністю правоохоронних і розвідувальних органів.

Законопроєктом пропонується надати окремим народним депутатам право мати до двох військових радників.

Хто зможе стати військовим радником

Військовим радником зможе бути військовослужбовець офіцерського складу зі стажем служби не менше п'яти років. Законопроєкт також передбачає, що такою особою може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства.

Народний депутат самостійно добиратиме радників, визначатиме їхні обов'язки та строк повноважень, який не може перевищувати строк його депутатських повноважень.

Як працюватиме механізм прикомандирування

Однією з ключових новел є порядок направлення військовослужбовців до Верховної Ради.

Для роботи на посаді військового радника народний депутат зможе ініціювати прикомандирування військовослужбовця до Верховної Ради України. Для цього він надсилатиме вимогу керівникам визначених законом військових формувань та органів сектору безпеки й оборони.

Законопроєктом передбачено, що така вимога розглядається протягом п'яти днів та є обов'язковою для виконання.

Після прикомандирування військовослужбовець працюватиме у Верховній Раді України із залишенням на військовій службі.

Гарантії для військовослужбовців

Після завершення роботи військовим радником особа повертатиметься для подальшого проходження служби на попередню або, за її згодою, іншу не нижчу посаду.

Також пропонується встановити, що час роботи на посаді військового радника зараховуватиметься до вислуги років на військовій службі, а чергові військові звання присвоюватимуться у загальному порядку.

Граничне військове звання за посадою військового радника пропонується встановити на рівні полковника або капітана 1 рангу.

Хто не зможе бути військовим радником

Законопроєкт визначає перелік посадових осіб, які не можуть обіймати такі посади. Серед них — Голова СБУ, Головнокомандувач Збройних Сил України, Начальник Генерального штабу України, керівники розвідувальних органів, командувач Національної гвардії України та інші керівники сектору безпеки й оборони, а також їхні перші заступники та заступники.

Які закони пропонують змінити

Для впровадження нового механізму законопроєкт також передбачає зміни до законів України «Про Службу безпеки України», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про розвідку», «Про Державну прикордонну службу України», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» та «Про Національну гвардію України».

Цими змінами пропонується врегулювати порядок прикомандирування військовослужбовців на посади військових радників народних депутатів України.

Можливі питання практичного застосування

У разі ухвалення законопроєкту на практиці можуть виникнути питання щодо балансу між потребами військових формувань та залученням офіцерів до роботи у Верховній Раді.

Окрему увагу може привернути механізм прикомандирування військовослужбовців до Верховної Ради. Законопроєкт передбачає, що вимога народного депутата про прикомандирування військовослужбовця на посаду військового радника є обов'язковою для виконання. Саме ця новела може стати одним із найбільш обговорюваних положень документа під час його подальшого розгляду.

Водночас автори законопроєкту очікують, що залучення офіцерів до законопроєктної роботи дозволить посилити експертну складову підготовки рішень у сфері національної безпеки й оборони та забезпечити врахування практичного військового досвіду під час розроблення законодавчих ініціатив.

