Польша продвигает идею ограничения временной защиты ЕС для украинских мужчин призывного возраста

В Евросоюзе обсуждают обновление системы временной защиты для украинцев, которую могут продлить до 2028 года с возможными изменениями.

Польша выступает за исключение украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты ЕС, которую сейчас обсуждают страны-члены. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на польского дипломата.

По данным издания, Варшава также поддерживает постепенное сворачивание специальных условий для украинских беженцев и переход к стандартным миграционным правилам. Соответствующие сигналы Польша направляет в Брюссель, где продолжаются закрытые консультации по возможным изменениям действующей системы.

Вопрос планируют обсудить министры внутренних дел ЕС. Ожидается, что по результатам дискуссии Еврокомиссия подготовит новое предложение о продлении временной защиты до 2028 года, но с корректировками.

Система временной защиты для граждан Украины была введена ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России и ежегодно продлевалась. Она позволила более 4 миллионам украинцев легально проживать и работать в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища. Срок действия действующего режима истекает в марте следующего года.

В ЕС признают, что механизм, созданный как временное решение, не может действовать постоянно без изменений в законодательстве. Поэтому рассматривается «скоординированная переходная стратегия», которая предусматривает переход части украинцев на национальные виды на жительство, а в перспективе — добровольное возвращение в Украину после окончания войны.

Польский дипломат, которого цитирует RMF FM, заявил, что на рассмотрении находится несколько вариантов изменений системы. Один из них предусматривает исключение новых заявителей призывного возраста из временной защиты, и Польша его поддерживает.

Он также отметил, что, по мнению Варшавы, люди, которые не могут законно покинуть Украину, не должны автоматически получать временную защиту в ЕС. В Польше считают, что это не противоречит гуманитарным принципам, а лишь выравнивает правила с другими категориями иностранцев и отменяет «исключительный режим» автоматического статуса.

В то же время Польша не поддерживает другой вариант изменений, который предусматривает географические ограничения — в зависимости от региона происхождения беженцев. Подобный подход применяет, в частности, Норвегия, которая исключает из автоматической защиты людей из признанных безопасными регионов Украины, таких как Львовская, Волынская и Закарпатская области. Варшава считает такой подход несправедливым, поскольку, по ее мнению, вся территория Украины остается под угрозой ракетных ударов.

