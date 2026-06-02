Суд отменил штраф военнослужащему за якобы халатное отношение к службе после трагического инцидента с солдатом

Ровенский апелляционный суд пересмотрел постановление суда предыдущей инстанции, обжалованное защитником военнослужащего, которого признали виновным в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода и применили административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Апеллянт указал, что постановление принято с существенным нарушением норм процессуального и материального права, а также с грубым нарушением права лица, привлеченного к административной ответственности, на защиту, гарантированного ст. 268 КУоАП.

Он просил отменить обжалуемое судебное решение, а производство по делу в отношении военнослужащего закрыть за отсутствием события и состава административного правонарушения, поскольку его подзащитный выполнил требования уставов ВСУ, инструкций и распоряжения командира воинской части.

Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы военнослужащего и его защитника, проверив материалы дела об административном правонарушении и постановление суда в пределах доводов апелляционной жалобы, пришел к выводу, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Суд установил, что во время пребывания военнослужащего в суточном наряде в соответствии с приказом командира воинской части в технической зоне произошел несчастный случай: во время розжига печки взорвался газовый баллончик с последующим возгоранием, в результате чего солдат получил ожоги.

Через две недели военнослужащий скончался в больнице от полученных травм.

Поскольку дежурный в течение 15 минут после происшествия не направил доклад о факте травмирования солдата начальнику Военной службы правопорядка, ему вменили совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 КУоАП, в условиях особого периода.

Из объяснений лица, привлеченного судом первой инстанции к административной ответственности, следует, что он сразу сообщил медицинской сестре, которая через 10 минут проинформировала его о необходимости госпитализации пострадавшего, после чего его с разрешения командира на служебном транспорте доставили в медицинское учреждение.

Также известно, что сразу после происшествия военнослужащий устно доложил о несчастном случае дежурному воинской части и ответственному по батальону, письменного доклада не составлял. При встрече утром с командиром он уточнил, нужно ли ему делать еще какие-либо доклады, на что последний ответил, что доклады по линии заместителей уже предоставлены.

Военнослужащий подтвердил, что на момент происшествия ему не были известны фамилия и имя военнослужащего, получившего травмы. Он не был лично знаком с солдатом и тот не являлся его подчиненным. Ему не были известны точные последствия взрыва газового баллончика и кто именно пострадал, он владел лишь общей информацией о происшествии, поэтому не располагал полной и достоверной информацией, которую можно было бы сообщить Военной службе правопорядка.

Апелляционный суд, принимая решение об отмене обжалуемого постановления и закрытии производства по делу в связи с отсутствием в действиях военнослужащего события и состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 КУоАП, принял во внимание его объяснения и не усмотрел в действиях военнослужащего личной безответственности и халатного отношения к службе во время пребывания в суточном наряде, поскольку обстоятельства, изложенные в протоколе, не подтверждены надлежащими доказательствами, являются неубедительными и опровергаются объяснениями лица, которое местный суд неправомерно привлек к административной ответственности.

