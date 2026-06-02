  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд отменил штраф военнослужащему за якобы халатное отношение к службе после трагического инцидента с солдатом

14:50, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поскольку дежурный в течение 15 минут после происшествия не направил доклад о факте травмирования солдата начальнику ВСП, ему вменили совершение административного правонарушения.
Суд отменил штраф военнослужащему за якобы халатное отношение к службе после трагического инцидента с солдатом
Фото: telegraf.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд пересмотрел постановление суда предыдущей инстанции, обжалованное защитником военнослужащего, которого признали виновным в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода и применили административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Апеллянт указал, что постановление принято с существенным нарушением норм процессуального и материального права, а также с грубым нарушением права лица, привлеченного к административной ответственности, на защиту, гарантированного ст. 268 КУоАП.

Он просил отменить обжалуемое судебное решение, а производство по делу в отношении военнослужащего закрыть за отсутствием события и состава административного правонарушения, поскольку его подзащитный выполнил требования уставов ВСУ, инструкций и распоряжения командира воинской части.

Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы военнослужащего и его защитника, проверив материалы дела об административном правонарушении и постановление суда в пределах доводов апелляционной жалобы, пришел к выводу, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Суд установил, что во время пребывания военнослужащего в суточном наряде в соответствии с приказом командира воинской части в технической зоне произошел несчастный случай: во время розжига печки взорвался газовый баллончик с последующим возгоранием, в результате чего солдат получил ожоги.

Через две недели военнослужащий скончался в больнице от полученных травм.

Поскольку дежурный в течение 15 минут после происшествия не направил доклад о факте травмирования солдата начальнику Военной службы правопорядка, ему вменили совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 КУоАП, в условиях особого периода.

Из объяснений лица, привлеченного судом первой инстанции к административной ответственности, следует, что он сразу сообщил медицинской сестре, которая через 10 минут проинформировала его о необходимости госпитализации пострадавшего, после чего его с разрешения командира на служебном транспорте доставили в медицинское учреждение.

Также известно, что сразу после происшествия военнослужащий устно доложил о несчастном случае дежурному воинской части и ответственному по батальону, письменного доклада не составлял. При встрече утром с командиром он уточнил, нужно ли ему делать еще какие-либо доклады, на что последний ответил, что доклады по линии заместителей уже предоставлены.

Военнослужащий подтвердил, что на момент происшествия ему не были известны фамилия и имя военнослужащего, получившего травмы. Он не был лично знаком с солдатом и тот не являлся его подчиненным. Ему не были известны точные последствия взрыва газового баллончика и кто именно пострадал, он владел лишь общей информацией о происшествии, поэтому не располагал полной и достоверной информацией, которую можно было бы сообщить Военной службе правопорядка.

Апелляционный суд, принимая решение об отмене обжалуемого постановления и закрытии производства по делу в связи с отсутствием в действиях военнослужащего события и состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 КУоАП, принял во внимание его объяснения и не усмотрел в действиях военнослужащего личной безответственности и халатного отношения к службе во время пребывания в суточном наряде, поскольку обстоятельства, изложенные в протоколе, не подтверждены надлежащими доказательствами, являются неубедительными и опровергаются объяснениями лица, которое местный суд неправомерно привлек к административной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Людмилу Салтан, которая просила $4 тысячи за принятие решения, уволили с должности судьи в Одессе

ВСП принял решение об увольнении Людмилы Салтан с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Верховный Суд разъяснил, когда истец не оплачивает адвоката ответчика

Верховный Суд разъяснил, почему экспертизы и затягивание дела не дают права на расходы.

ВСП продлил отстранение судьи Ивана Посохова по делу о вымогательстве взятки у адвоката

Судья Иван Посохов временно отстранён от осуществления правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]